TÜİK Haziran 2026 enflasyon oranları açıklandı! İşte 6 aylık enflasyon farkı oranları

ÜÇ ANA HARCAMA GRUBU YILLIK DEĞİŞİMLERİ

TÜİK verilerine göre haziranda en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35.45 artış, ulaştırmada yüzde 31.15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45.14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.61, ulaştırmada 5.19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5.92 yüzde puan oldu.