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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK Haziran 2026 enflasyon oranları açıklandı! İşte 6 aylık enflasyon farkı oranları

        TÜİK Haziran 2026 enflasyon oranları açıklandı! İşte 6 aylık enflasyon farkı oranları

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Haziran 2026 enflasyon oranlarını açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı, memur maaş zammı ve memur emeklisi zam oranı için belirleyici olan veriler de netleşti. Temmuz 2026 maaş artışlarında esas alınacak enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler zam hesaplamalarına çevrildi. İşte TÜİK'in duyurduğu Haziran ayı enflasyon verileri ve 6 aylık enflasyon farkına ilişkin tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Son dakika... Beklenen haziran ayı enflasyon verileri açıklaması geldi. TÜİK, Haziran 2026 enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlarla birlikte 2026 ilk 6 aylık enflasyon oranı kesinleşirken, memur ve emekli maaş zamlarında kullanılacak enflasyon farkı da belli oldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği kritik verinin açıklanmasının ardından zam oranlarına ilişkin hesaplamalar hız kazanırken, Haziran ayı enflasyon rakamları ve 6 aylık enflasyon farkına dair son gelişmeler haberimizde…

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        TÜİK HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANLARINI AÇIKLADI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Haziranda aylık enflasyon yüzde 0.99, yıllık enflasyon ise yüzde 32.11 oldu.

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

        TÜİK haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon yıllık yüzde 32.11 , aylık olarak ise yüzde 0.99 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.03 olarak hesaplandı. Haziran verisiyle beraber TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 17.76'ya ulaştı.

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        İLK KEZ YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞTÜ

        Nisan ve mayıs aylarında yükselen yıllık enflasyon haziran ayında yönünü yeniden aşağıya çevirdi. Aylık enflasyon da 6 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 2026'da ilk kez yüzde 1'in altına düştü.

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        ÜÇ ANA HARCAMA GRUBU YILLIK DEĞİŞİMLERİ

        TÜİK verilerine göre haziranda en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35.45 artış, ulaştırmada yüzde 31.15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45.14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.61, ulaştırmada 5.19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5.92 yüzde puan oldu.

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        ULAŞTIRMA FİYATLARINDA GERİLEME

        Söz konusu grupların aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,17 artış, ulaştırmada yüzde 0.05 azalış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,30 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0.04, ulaştırmada -0.01 ve konutta 0,27 yüzde puan olarak hesaplandı.

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