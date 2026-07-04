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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER KANDİLLİ VE AFAD 4 TEMMUZ || Komşuda 3.1 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        SON DEPREMLER KANDİLLİ VE AFAD 4 TEMMUZ || Komşuda 3.1 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Son depremler 4 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 05.35'te Selanik'in Ege Denizi kıyısında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için son depremleri haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 4 Temmuz son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 05.35'te Yunanasitan'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 4 Temmuz tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-07-04 10:22:43 38.79028 37.19 4.42 ML 1.8 Gürün (Sivas)
        2026-07-04 10:13:13 40.28806 29.44611 7.0 ML 1.4 Yenişehir (Bursa)
        2026-07-04 09:01:07 38.10667 37.55722 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-07-04 08:57:16 40.61472 28.83333 6.07 ML 2.3 Marmara Denizi - [05.42 km] Armutlu (Yalova)
        2026-07-04 08:26:06 38.53139 39.19667 19.1 ML 1.6 Merkez (Elazığ)
        2026-07-04 08:12:05 40.61833 28.8275 17.56 ML 1.5 Marmara Denizi - [06.02 km] Armutlu (Yalova)
        2026-07-04 07:49:42 41.45861 41.19083 8.89 ML 2.0 Karadeniz - [14.97 km] Arhavi (Artvin)
        2026-07-04 07:25:58 37.96306 36.12028 10.97 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
        2026-07-04 07:21:29 40.63139 28.79694 7.08 ML 1.6 Marmara Denizi - [08.77 km] Armutlu (Yalova)
        2026-07-04 06:45:49 40.63444 28.82611 12.19 ML 1.3 Marmara Denizi - [07.62 km] Armutlu (Yalova)
        2026-07-04 06:40:15 37.73472 36.09611 7.02 ML 2.0 Sumbas (Osmaniye)
        2026-07-04 06:18:49 39.26028 28.96917 10.7 ML 1.2 Simav (Kütahya)
        2026-07-04 06:14:38 39.26722 28.97944 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
        2026-07-04 06:14:16 39.23389 29.0275 6.89 ML 1.6 Simav (Kütahya)
        2026-07-04 06:04:01 38.7825 37.22972 8.22 ML 1.4 Gürün (Sivas)
        2026-07-04 05:57:37 38.21083 38.63 13.04 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
        2026-07-04 05:43:37 39.24111 28.14056 5.56 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-07-04 05:35:51 40.30028 23.80944 5.82 ML 3.0 Ege Denizi
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