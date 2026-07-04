SON DEPREMLER KANDİLLİ VE AFAD 4 TEMMUZ || Komşuda 3.1 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?
Son depremler 4 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 05.35'te Selanik'in Ege Denizi kıyısında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için son depremleri haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 4 Temmuz son depremler listesi...
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
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Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 05.35'te Yunanasitan'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 4 Temmuz tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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