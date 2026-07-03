Şube Müdürü maaşı ne kadar? Memur Maaşı zammı: Haziran enflasyon oranı ile en düşük Şube Müdürü maaşı kaç TL oldu?

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu.

Toplu sözleşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu.