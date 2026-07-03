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        Haberler Bilgi Ekonomi Şube Müdürü maaşı ne kadar? Memur Maaşı zammı: Haziran enflasyon oranı ile en düşük Şube Müdürü maaşı kaç TL oldu?

        Şube Müdürü maaşı ne kadar? Memur Maaşı zammı: Haziran enflasyon oranı ile en düşük Şube Müdürü maaşı kaç TL oldu?

        Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte şube müdürü maaşlarına yapılacak olası Temmuz zammı da gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi, kamu görevlilerinin yeni maaş hesaplamalarında belirleyici olacak. Bu kapsamda şube müdürü olarak görev yapanlar, Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak artış oranını ve zamlı maaş tutarlarını araştırmaya başladı. Peki, Temmuz zammıyla en düşük şube müdürü maaşı ne kadar olacak? İşte beklenen maaş artışına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 11:05:40 Güncelleme:
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        1

        Temmuz ayı maaş artışları için beklenen tablo, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netleşme aşamasına geldi. Kamu çalışanlarının zamlı maaş hesaplamalarında 6 aylık enflasyon farkı belirleyici olurken, şube müdürü kadrosunda görev yapanların alacağı yeni maaşlar da merak konusu oldu. Özellikle yılın ikinci yarısında geçerli olacak zam oranı ve en düşük şube müdürü maaşının kaç TL’ye çıkacağı araştırılıyor. Peki, Temmuz zammı sonrası şube müdürü maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı maaş hesabına ilişkin öne çıkan ayrıntılar...

        2

        HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU!

        Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu.

        Toplu sözleşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu.

        3

        TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu.

        Toplu sözleşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu.

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        YENİ ZAMLI ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Şube Müdürünün 1/4 Ocak-Haziran 2026 döneminde aldığı maaş 94.384 TL iken,

        Temmuz-Aralık 2026 dönemi yeni zamlı şube müdürü maaşı 111.147 TL oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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