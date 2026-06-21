Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı 21 Haziran 2026! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı 21 Haziran Pazar! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Şans oyunu severlerin heyecanla takip ettiği 21 Haziran 2026 Pazar tarihli Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın merakla beklenen çekilişinin ardından büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden erişime açılırken, şans oyunuseverler biletlerini kontrol etmek için sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 21 Haziran Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl sorgulanır? İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 21:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar erişime açıldı. Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenmeye çalışıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş büyük ilgi gördü. Peki, Süper Loto sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte 21 Haziran 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları...

        2

        SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        21 Haziran 2026 Pazar tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Çekilişe katılan vatandaşlar, açıklanan numaralarla kuponlarını karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

        3

        21 Haziran 2026 Pazar Süper Loto sonuçları:

        5 - 6 - 24 - 37 - 43 - 48

        4

        21 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular kuponlarında yer alan numaraları sistemde kontrol ederek sonuçlarına ulaşabiliyor.

        5

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!

        ABD ve İran heyetleri, barış müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasındaki görüşmelerin başladığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, görüşmenin, 'mutabakat zaptında ele alınan tüm hususları kapsayan kapsamlı v...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film