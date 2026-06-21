Süper Loto sonuçları açıklandı 21 Haziran Pazar! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Şans oyunu severlerin heyecanla takip ettiği 21 Haziran 2026 Pazar tarihli Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın merakla beklenen çekilişinin ardından büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden erişime açılırken, şans oyunuseverler biletlerini kontrol etmek için sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 21 Haziran Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl sorgulanır? İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar erişime açıldı. Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenmeye çalışıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş büyük ilgi gördü. Peki, Süper Loto sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte 21 Haziran 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları...
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Haziran 2026 Pazar tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Çekilişe katılan vatandaşlar, açıklanan numaralarla kuponlarını karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.
21 Haziran 2026 Pazar Süper Loto sonuçları:
5 - 6 - 24 - 37 - 43 - 48
21 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular kuponlarında yer alan numaraları sistemde kontrol ederek sonuçlarına ulaşabiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.