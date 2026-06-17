Son finalist oldu! Survivor kim kazandı? 16 Haziran Salı Survivor son finalist kim oldu?
Survivor 2026'da büyük finale doğru geri sayım sürerken gözler üçüncü finalistin belli olduğu kritik mücadeleye çevrildi. Survivor'da ilk finalisti Nobre olurken, ikinci final koltuğuna ise Sercan adını yazdırmıştı. 16 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek bölümde Nefise, Nagehan ve Ramazan final yolunda kozlarını paylaştı. Peki, Survivor kim kazandı? 16 Haziran Salı Survivor 3. finalist kim oldu? İşte 16 Haziran Salı Survivor'da üçüncü finalist olan yarışmacı...
Survivor 2026'da heyecan her geçen gün artıyor. İlk finalist olarak Nobre'nin adını finale yazdırmasının ardından ikinci finalist de Sercan olmuştu. Böylece kalan yarışmacılar için son final bileti büyük önem kazandı. 16 Haziran Salı akşamı yayınlanacak bölümde Nefise, Nagehan ve Ramazan arasında kıyasıya bir mücadele içine girdi. İzleyiciler ise gecenin sonunda üçüncü finalistin kim olduğunu merakla bekliyor. Peki, Survivor kim kazandı? 16 Haziran Salı Survivor 3. finalist kim oldu, Survivor'da final düellosuna kim kaldı? İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR'DA 3. FİNALİST KİM OLDU?
Survivor'da 3. finalist Ramazan oldu. Geceye Nefise Ramazan düellosu damga vurdu. Günün sonunda Ramazan Nefise'yi mağlup ederek Survivor'da son finalist oldu.
SURVIVOR'DA İLK FİNALİST KİM OLMUŞTU?
Survivor 2026'da finale yükselen ilk isim Nobre olmuştu. Sezon boyunca sergilediği performansla dikkat çeken yarışmacı, kritik mücadeleyi kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.
SURVIVOR'DA İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?
Final yolunda ikinci bileti alan isim ise Sercan oldu. Güçlü performansıyla dikkat çeken yarışmacı, rakiplerini geride bırakarak final koltuğuna oturdu.
ÜÇÜNCÜ FİNALİST ADAYLARI KİMLER?
16 Haziran Salı akşamı üçüncü finalistlik için mücadele edecek isimler Nefise, Nagehan ve Ramazan olacak. Üç yarışmacı da büyük finale yükselmek için son kozlarını paylaşacak.
SURVIVOR'DA SON ELENEN İSİM KİM OLDU?
Final haftası öncesinde Survivor'a veda eden son isim Deniz olmuştu. Eleme düellosunda Nefise ile karşı karşıya gelen Deniz, mücadeleyi kaybederek yarışmaya veda etti. Böylece finale kalan yarışmacı sayısı bir kişi daha azaldı. Kalan yarışmacılar ise İstanbul biletleri için mücadele etmeye devam ediyor. Büyük finale kısa süre kala rekabet zirveye ulaştı.