Survivor 2026'da heyecan her geçen gün artıyor. İlk finalist olarak Nobre'nin adını finale yazdırmasının ardından ikinci finalist de Sercan olmuştu. Böylece kalan yarışmacılar için son final bileti büyük önem kazandı. 16 Haziran Salı akşamı yayınlanacak bölümde Nefise, Nagehan ve Ramazan arasında kıyasıya bir mücadele içine girdi. İzleyiciler ise gecenin sonunda üçüncü finalistin kim olduğunu merakla bekliyor. Peki, Survivor kim kazandı? 16 Haziran Salı Survivor 3. finalist kim oldu, Survivor'da final düellosuna kim kaldı? İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...