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        Haberler Bilgi Gündem TAKSİM METRO İSTASYONU KAPALI MI? Taksim metrosu ne zaman açılacak? Taksim metro istasyonu neden kapalı? İstanbullular dikkat!

        TAKSİM METRO İSTASYONU KAPALI MI? Taksim metrosu ne zaman açılacak, neden kapalı? İstanbullular dikkat!

        İstanbul'da toplu ulaşımı kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik ve kısıtlama kararları kapsamında bazı hatlarda geçici düzenlemelere gidildiğini açıkladı. Özellikle şehrin en yoğun aktarma noktalarından biri olan Taksim Metro İstasyonu'nun durumu merak konusu oldu. Peki, Taksim Metro İstasyonu neden kapatıldı, ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        İstanbul’da toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar, Metro İstanbul’dan gelen son açıklamalara odaklandı. İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında bazı hatlarda geçici değişikliklere gidildi. Bu karar doğrultusunda, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerinde yer alan Taksim İstasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatıldığı duyuruldu. Vatandaşlar şimdi “Taksim Metro İstasyonu neden kapatıldı, ne zaman yeniden hizmete açılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte son açıklamalar ile birlikte tüm detaylar haberimizde...

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        TAKSİM METROSU KAPALI MI, NEDEN KAPATILDI?

        İstanbul Valiliği tarafından, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmasına karar verildi. Karar, Metro İstanbul'un resmi sanal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

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        TAKSİM METRO İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

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        M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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