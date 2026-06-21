Taksim Metro İstasyonu'nun kapalı olup olmadığı ve seferlerin nasıl devam ettiği, 21 Haziran Pazar günü en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Taksim Metro İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceğini açıkladı. Peki Taksim metrosu neden kapatıldı, trenler Taksim'de duruyor mu ve istasyon ne zaman yeniden açılacak? İşte merak edilen detaylar...