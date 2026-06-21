Taksim metro neden kapalı? Taksim metro ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği duyurdu!
21 Haziran Pazar günü İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak vatandaşlar Metro İstanbul'dan gelen son dakika açıklamasını yakından takip ediyor. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak işletmeye kapatıldı. Peki Taksim Metro İstasyonu neden kapatıldı, ne zaman açılacak? İşte Metro İstanbul'un duyurusu ve Valilik kararının ayrıntıları...
Giriş: 21 Haziran 2026 - 14:08 Güncelleme:
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Taksim Metro İstasyonu'nun kapalı olup olmadığı ve seferlerin nasıl devam ettiği, 21 Haziran Pazar günü en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Taksim Metro İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceğini açıkladı. Peki Taksim metrosu neden kapatıldı, trenler Taksim'de duruyor mu ve istasyon ne zaman yeniden açılacak? İşte merak edilen detaylar...
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