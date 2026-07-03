Teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI... 2026 Temmuz Zamlı Memur Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Liste

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından, Temmuz 2026 döneminde teknisyen maaşlarına yapılacak artış da kesinleşti. Teknisyenlerin maaş zamları, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon farkına eklenen toplu sözleşme zammı ile birlikte belirleniyor. Son açıklanan verilerle birlikte Ocak-Haziran dönemini kapsayan enflasyon farkı da net olarak ortaya çıktı. Peki, yapılan bu güncellemeyle teknisyen maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar…