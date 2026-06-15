Temmuz asgari ücret zammı 2026: Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü zam beklentilerine çevrildi. Memur ve emekli maaşlarında 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılacak artışlar gündemdeki yerini korurken, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? İşte 2026 asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleri...
Asgari ücrette ara zam beklentisi, Temmuz ayına sayılı günler kala yeniden gündemin üst sıralarına yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileri öncesinde, milyonlarca çalışan maaşlarında yeni bir düzenleme olup olmayacağını araştırıyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamların netleşmesiyle birlikte asgari ücret için de yeni bir adım atılıp atılmayacağına ilişkin beklentiler güç kazandı. İşte asgari ücret zammı son durum...
TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan ya da hükümetten bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI
Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.