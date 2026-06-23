2026 yılı Temmuz ayına ilişkin kira artış oranı beklentileri gündemdeki yerini koruyor. Hem kiracılar hem de ev sahipleri, yeni dönemde uygulanacak zam oranını yakından izliyor. Kira artışları, her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenecek. Bu nedenle gözler açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Peki, Temmuz ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak zam beklentisi ne yönde? İşte 2026 Temmuz dönemi kira artışına dair tüm hesaplama detayları ve beklentiler haberimizde...