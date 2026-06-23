Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ 2026: Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Temmuz ayı kira zam oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

        TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ 2026: Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Temmuz ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

        Temmuz 2026 dönemi, kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kişi için büyük önem taşıyor. Mevcut yasal düzenlemelere göre kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması baz alınarak belirleniyor. Enflasyon beklentileri ve ekonomideki son gelişmeler doğrultusunda, Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranına ilişkin tahminler de netleşmeye başladı. Peki, Temmuz ayında kira artışı ne kadar olacak? Kira zam oranı hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 10:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 yılı Temmuz ayına ilişkin kira artış oranı beklentileri gündemdeki yerini koruyor. Hem kiracılar hem de ev sahipleri, yeni dönemde uygulanacak zam oranını yakından izliyor. Kira artışları, her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenecek. Bu nedenle gözler açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Peki, Temmuz ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak zam beklentisi ne yönde? İşte 2026 Temmuz dönemi kira artışına dair tüm hesaplama detayları ve beklentiler haberimizde...

        2

        TEMMUZ AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Temmuz ayındaki kira artış hesaplamasına esas olacak enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak

        3

        TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NEDİR?

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi.

        Yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayı resmi enflasyonu TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere yakın gerçekleşirse, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerindeki yasal artış tavanının yüzde 31,7 ile yüzde 32,1 bandında, merkezi tahmin olarak ise yaklaşık yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

        4

        KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

        Temmuz ayı tahmini zam oranı: %31,90

        Zam bedeli: 9.570 TL

        Zamlı yeni kira bedeli: 39.570 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        12 kişi adliyeye sevk edildi

        İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve düzenlenen operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Oracle 21 bin çalışanını işten çıkardı
        Oracle 21 bin çalışanını işten çıkardı
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 4 can kaybı var!
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 4 can kaybı var!
        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...
        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!