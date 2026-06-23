TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ 2026: Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Temmuz ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak?
Temmuz 2026 dönemi, kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kişi için büyük önem taşıyor. Mevcut yasal düzenlemelere göre kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması baz alınarak belirleniyor. Enflasyon beklentileri ve ekonomideki son gelişmeler doğrultusunda, Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranına ilişkin tahminler de netleşmeye başladı. Peki, Temmuz ayında kira artışı ne kadar olacak? Kira zam oranı hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
2026 yılı Temmuz ayına ilişkin kira artış oranı beklentileri gündemdeki yerini koruyor. Hem kiracılar hem de ev sahipleri, yeni dönemde uygulanacak zam oranını yakından izliyor. Kira artışları, her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenecek. Bu nedenle gözler açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Peki, Temmuz ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak zam beklentisi ne yönde? İşte 2026 Temmuz dönemi kira artışına dair tüm hesaplama detayları ve beklentiler haberimizde...
TEMMUZ AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayındaki kira artış hesaplamasına esas olacak enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak
TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NEDİR?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi.
Yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayı resmi enflasyonu TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere yakın gerçekleşirse, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerindeki yasal artış tavanının yüzde 31,7 ile yüzde 32,1 bandında, merkezi tahmin olarak ise yaklaşık yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.