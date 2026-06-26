TEMMUZ KİRA ZAMMI | 2026 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için Temmuz ayı büyük önem taşıyor. Her ay değişen kira artış oranı, hem kiracılar hem de mülk sahipleri tarafından yakından takip edilirken, hesaplama yöntemleri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerinin etkisiyle şekillenen bu oran, kira bedellerinde önemli değişikliklere yol açabilir. Temmuz ayı yaklaşırken herkes aynı sorunun yanıtını arıyor: 2026 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?