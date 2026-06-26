TEMMUZ KİRA ZAMMI | 2026 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Temmuz ayına yaklaşılırken kiracılar ve ev sahipleri için kritik süreç başlıyor. Her ay yeniden belirlenen kira artış oranı, milyonlarca kişinin bütçesini doğrudan etkilerken gözler açıklanacak resmi verilere çevrildi. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve enflasyon rakamlarındaki değişim, Temmuz ayında uygulanacak zam oranının ne yönde şekilleneceğine dair soru işaretlerini artırıyor. Peki, 2026 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için Temmuz ayı büyük önem taşıyor. Her ay değişen kira artış oranı, hem kiracılar hem de mülk sahipleri tarafından yakından takip edilirken, hesaplama yöntemleri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerinin etkisiyle şekillenen bu oran, kira bedellerinde önemli değişikliklere yol açabilir. Temmuz ayı yaklaşırken herkes aynı sorunun yanıtını arıyor: 2026 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
TEMMUZ KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kira artışında esas alınan enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın üçüncü gününde kamuoyuyla paylaşılıyor. Temmuz ayına ilişkin kira artış oranı da 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak verilerle netlik kazanacak.
Belirlenecek zam oranında, TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması baz alınacak ve kira artış hesaplamaları bu oran üzerinden yapılacak.
KİRA HESAPLAMA YÖNTEMİ
Örnek kira hesabı (aynı artış oranı ile) şu şekilde yapılabilir:
Mevcut Kira Bedeli: 18.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2026
Kira Artış Oranı: %32,24
Kira Artış Tutarı: 5.803,20 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 23.803,20 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 285.638,40 TL