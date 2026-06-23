ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Uzman öğretmen (1/4) için mevcut maaş 81.219 TL olarak hesaplanırken, 5 aylık TÜFE oranı olan yüzde 12,41 baz alındığında maaşın yaklaşık 91.291 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Daha iyimser senaryoda ise toplam zam oranının yüzde 13,93’e ulaşması durumunda uzman öğretmen maaşı 92.524 TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu durum, enflasyon farkının nihai zam oranı üzerindeki etkisini net şekilde ortaya koyuyor.

1/4 derecedeki öğretmen maaşı ise mevcut durumda 73.368 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı yüzde 12,41’lik 5 aylık TÜFE artışı baz alındığında öğretmen maaşı yaklaşık 82.475 TL’ye yükselirken, yüzde 13,93’lük senaryoda bu rakam 83.589 TL seviyesine ulaşıyor. Böylece öğretmen maaşlarında enflasyon verilerine bağlı olarak 9 bin TL’nin üzerinde artış ihtimali gündeme geliyor.