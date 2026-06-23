TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2026 | Temmuz ayı öğretmen maaşları kaç TL olacak? Öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak?
Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği Temmuz zammı için heyecan dorukta… Maaşlarda yaşanacak değişim, sadece eğitim camiasını değil, ekonomik gündemi de yakından ilgilendiriyor. Zam oranına ilişkin tahminler ve kulis bilgileri konuşulmaya devam ederken, resmi açıklamanın ne zaman yapılacağı da büyük merak konusu. Öğretmen maaşlarında yeni dönem nasıl şekillenecek? Tüm detaylar için kritik süreç başladı. Peki öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapılacak ve öğretmen maaşları ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde.
Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği Temmuz zammı için heyecan dorukta… Maaşlarda yaşanacak değişim, sadece eğitim camiasını değil, ekonomik gündemi de yakından ilgilendiriyor. Zam oranına ilişkin tahminler ve kulis bilgileri konuşulmaya devam ederken, resmi açıklamanın ne zaman yapılacağı da büyük merak konusu. Öğretmen maaşlarında yeni dönem nasıl şekillenecek? Tüm detaylar için kritik süreç başladı. Peki öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapılacak ve öğretmen maaşları ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde.
MEMUR MAAŞI ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur ve emeklilerin maaş artış oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak verilerle kesinlik kazanacak. Kamu görevlileri ise 15 Temmuz’dan itibaren zamlı maaşlarını ve buna bağlı ek ödemelerini hesaplarında görmeye başlayacak.
Memur emeklileri için süreç biraz farklı işleyecek. Temmuz ayının başında mevcut tutarlar üzerinden maaş ödemeleri yapılacak. Zam oranının netleşmesinin ardından yeni maaşlar yeniden hesaplanacak ve ortaya çıkan farklar, ay içinde duyurulacak ödeme takvimine göre hesaplara aktarılacak.
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Uzman öğretmen (1/4) için mevcut maaş 81.219 TL olarak hesaplanırken, 5 aylık TÜFE oranı olan yüzde 12,41 baz alındığında maaşın yaklaşık 91.291 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Daha iyimser senaryoda ise toplam zam oranının yüzde 13,93’e ulaşması durumunda uzman öğretmen maaşı 92.524 TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu durum, enflasyon farkının nihai zam oranı üzerindeki etkisini net şekilde ortaya koyuyor.
1/4 derecedeki öğretmen maaşı ise mevcut durumda 73.368 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı yüzde 12,41’lik 5 aylık TÜFE artışı baz alındığında öğretmen maaşı yaklaşık 82.475 TL’ye yükselirken, yüzde 13,93’lük senaryoda bu rakam 83.589 TL seviyesine ulaşıyor. Böylece öğretmen maaşlarında enflasyon verilerine bağlı olarak 9 bin TL’nin üzerinde artış ihtimali gündeme geliyor.