TEMMUZ ZAM ORANLARI AÇIKLANDI! TÜİK Haziran enflasyonu açıklandı! Profesör maaşı ne kadar oldu?
TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve akademisyenin maaşlarında önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Özellikle üniversitelerde görev yapan profesörlerin güncel maaşları, yapılan zam oranlarının ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarının etkisiyle profesör maaşlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşanırken, yeni rakamlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, son açıklanan veriler sonrası profesör maaşları ne kadar oldu? Tüm detaylar ve güncel hesaplamalar haberimizin devamında…
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte, kamu çalışanlarının maaşlarında yeni bir dönem başladı. Bu gelişmeden en çok etkilenen meslek gruplarından biri de üniversitelerde görev yapan akademisyenler oldu. Özellikle profesörlerin güncel maaşları, yapılan artışların ardından kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Enflasyon farkı ile toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranlarının birleşmesi, profesör maaşlarında kayda değer bir artışı beraberinde getirdi. Açıklanan yeni maaş seviyeleri geniş bir kesim tarafından yakından takip edilirken, “Profesör maaşları ne kadar oldu?” sorusu da yeniden gündeme geldi. Güncel rakamlar ve detaylı hesaplamalar haberimizin devamında yer alıyor…
PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR, KAÇ TL?
2026 yılı Temmuz ayı profesör maaş zammı TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte belli oldu. Enflasyon oranları doğrultusunda güncel zam hesaplamasını birazdan sizlerle paylaşacağız.
PROFESÖR MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Profesör maaşları, devlet memurları için belirlenen aylık katsayı, taban aylık ve ek gösterge rakamlarının çarpımı ile temel maaşın bulunması, üzerine unvana özel tazminatların (makam, görev, temsil) eklenmesi ve kesintilerin (SGK, gelir vergisi) yapılmasıyla hesaplanır.