Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TEMMUZ ZAM ORANLARI AÇIKLANDI! TÜİK Haziran enflasyonu açıklandı! Profesör maaşı ne kadar oldu?

        TEMMUZ ZAM ORANLARI AÇIKLANDI! TÜİK Haziran enflasyonu açıklandı! Profesör maaşı ne kadar oldu?

        TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve akademisyenin maaşlarında önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Özellikle üniversitelerde görev yapan profesörlerin güncel maaşları, yapılan zam oranlarının ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarının etkisiyle profesör maaşlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşanırken, yeni rakamlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, son açıklanan veriler sonrası profesör maaşları ne kadar oldu? Tüm detaylar ve güncel hesaplamalar haberimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 09:57:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte, kamu çalışanlarının maaşlarında yeni bir dönem başladı. Bu gelişmeden en çok etkilenen meslek gruplarından biri de üniversitelerde görev yapan akademisyenler oldu. Özellikle profesörlerin güncel maaşları, yapılan artışların ardından kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Enflasyon farkı ile toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranlarının birleşmesi, profesör maaşlarında kayda değer bir artışı beraberinde getirdi. Açıklanan yeni maaş seviyeleri geniş bir kesim tarafından yakından takip edilirken, “Profesör maaşları ne kadar oldu?” sorusu da yeniden gündeme geldi. Güncel rakamlar ve detaylı hesaplamalar haberimizin devamında yer alıyor…

        2

        PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR, KAÇ TL?

        2026 yılı Temmuz ayı profesör maaş zammı TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte belli oldu. Enflasyon oranları doğrultusunda güncel zam hesaplamasını birazdan sizlerle paylaşacağız.

        3

        PROFESÖR MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

        Profesör maaşları, devlet memurları için belirlenen aylık katsayı, taban aylık ve ek gösterge rakamlarının çarpımı ile temel maaşın bulunması, üzerine unvana özel tazminatların (makam, görev, temsil) eklenmesi ve kesintilerin (SGK, gelir vergisi) yapılmasıyla hesaplanır.

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        2 yıl önce kaybolan Gülhan'a ait olduğu düşünülen görüntüler ortaya çıktı; yeniden aranıyor

        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan Gülhan Karabacak'ın (23) sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin olduğu düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaybolduktan bir süre sonra sonlandırılan arama çalışmaları, görüntülerin or...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        İsviçre, Cezayir'i rahat geçti!
        İsviçre, Cezayir'i rahat geçti!
        Çifte vatandaşlığa yeni askerlik modeli
        Çifte vatandaşlığa yeni askerlik modeli
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Türkiye mora büründü! İşte en güzel 8 lavanta rotası
        Türkiye mora büründü! İşte en güzel 8 lavanta rotası
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!
        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        Tahran'da tarihi veda: Milyonlar meydanda
        Tahran'da tarihi veda: Milyonlar meydanda
        "Hayatım eskisine döndü"
        "Hayatım eskisine döndü"
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Portekiz, uzatma devresinde Hırvatistan'ı yendi
        Portekiz, uzatma devresinde Hırvatistan'ı yendi
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!