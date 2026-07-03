TEMMUZ ZAM ORANLARI AÇIKLANDI! TÜİK Haziran enflasyonu açıklandı! Profesör maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte, kamu çalışanlarının maaşlarında yeni bir dönem başladı. Bu gelişmeden en çok etkilenen meslek gruplarından biri de üniversitelerde görev yapan akademisyenler oldu. Özellikle profesörlerin güncel maaşları, yapılan artışların ardından kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Enflasyon farkı ile toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranlarının birleşmesi, profesör maaşlarında kayda değer bir artışı beraberinde getirdi. Açıklanan yeni maaş seviyeleri geniş bir kesim tarafından yakından takip edilirken, “Profesör maaşları ne kadar oldu?” sorusu da yeniden gündeme geldi. Güncel rakamlar ve detaylı hesaplamalar haberimizin devamında yer alıyor…