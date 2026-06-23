TOKİ 20 BİN KONUT SATIŞI KAMPANYASI: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde?
TOKİ'nin 64 ilde başlattığı 20 bin konutluk kurasız açık satış kampanyasında yoğun talep sürüyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği projelerde bazı il ve ilçelerdeki konutlar kısa sürede tükenirken, birçok bölgede satışlar devam ediyor. Başvuru sürecinin devam ettiği kampanyada hangi illerde konut kaldığı ve güncel satış durumu merak edilirken, TOKİ açık satışta il il son durum araştırılıyor. İşte bilgiler...
Dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ açık satış kampanyasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 64 ilde satışa çıkarılan 20 bin konut için başvurular sürerken, bazı projelerde tüm daireler alıcı buldu. 2+1 ve 3+1 seçeneklerinin yer aldığı kampanyada satışların devam ettiği iller, tükenen projeler ve kalan konut sayıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte TOKİ 64 il konut satışlarında güncel tablo...
TOKİ'DEN 64 İLDE 20 BİN KONUT KAMPANYASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ilde 20 bin konutu kapsayan bir TOKİ kampanyası başlayacağını açıkladı.
Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi. 2,1 milyondan başlayan 18 bin TL taksitli seçeneklerimiz var" dedi.
TOKİ KONUT SATIŞ TARİHLERİ VE FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.
Konut satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.
2+1 konutlar için peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında, 3+1 konutlar için ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.
Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20.000'e yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18.000 lira, taksitli seçeneklerimiz var” dedi.
TOKİ 20 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.
En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak.
TOKİ'DEN 64 İLDE 20 BİN KONUT BAŞVURU KOŞULLARI NE?
Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
TOKİ 20 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ’den yapılan açıklamada, kampanyanın uygun ödeme koşulları ve cazip indirimlerle orta gelir grubundaki vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.
1. Peşin Alımlarda %25 İndirim
Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.
2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade
%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.
3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade
Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.