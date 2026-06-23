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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İstanbul evleri nereye, hangi semtlere yapılacak? il il TOKİ konut yerleri: TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

        TOKİ İstanbul evleri nereye, hangi semtlere yapılacak? İl il TOKİ konut yerleri

        TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesinde yeni bir döneme girildi. Hak sahipliği belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi konutların inşa edileceği bölgelere çevrildi. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlanan yeni yerleşim alanları için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar TOKİ konutlarının hangi ilçelerde yükseleceğini ve teslimlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İstanbul sosyal konut projesine ilişkin son gelişmeler merak konusu oldu. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        İstanbul'da ev sahibi olmayı bekleyen binlerce kişi için TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesinde kritik aşama geride kaldı. Çekiliş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte konutların yapılacağı lokasyonlar ve inşaat takvimi gündemin ilk sıralarında yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, yeni yaşam alanlarının hangi bölgelerde kurulacağı ve hak sahiplerinin evlerine ne zaman kavuşacağına ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

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        İL İL TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde yeni detaylar netleşti. Proje kapsamında konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek; 1+1 ve 2+1 tipinde, yatay mimari anlayışını ve mahalle kültürünü öne çıkaran bir planlama esas alınacak.

        En yüksek konut üretiminin gerçekleştirileceği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öne çıkarken, ülke genelinde 81 ili kapsayan projede inşaatların yapılacağı ilçelere ilişkin dağılım da büyük ölçüde belirlenmiş durumda.

        TOKİ KONUTLARI İL VE İLÇELERİ İLE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İSTANBUL TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

        Konutların hangi ilçe ve mahallelerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul TOKİ konutları ilçe dağılımı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öne çıkan 3 ilçe Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla olsa da konutların yapılacağı ilçe ve mahalleler TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.

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        ANKARA TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

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        İZMİR TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

        BURSA TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

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