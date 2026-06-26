TÜİK HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİ | Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon verileri
Türkiye ekonomisinin nabzını tutan kritik veri için geri sayım başladı. Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları öncesinde gözler resmi açıklamaya çevrilirken, piyasalar ve vatandaşlar açıklanacak verilerin etkisini şimdiden tartışmaya başladı. TÜİK tarafından paylaşılacak yeni oranların ekonomik dengeler üzerindeki yansımaları merakla bekleniyor. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
Milyonların yakından takip ettiği enflasyon verilerinde yeni dönem kapıda. Haziran ayına ilişkin açıklama öncesi beklentiler artarken, açıklanacak rakamların maaşlardan piyasalara kadar geniş bir etki yaratması bekleniyor. TÜİK’in duyuracağı veriler öncesinde kritik tarih ve detaylar araştırılıyor. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını her ayın ilk günlerinde kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Açıklanacak verilerle birlikte hem piyasaların yönü hem de ekonomik beklentilere dair yeni ipuçları ortaya çıkacak.