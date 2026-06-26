Milyonların yakından takip ettiği enflasyon verilerinde yeni dönem kapıda. Haziran ayına ilişkin açıklama öncesi beklentiler artarken, açıklanacak rakamların maaşlardan piyasalara kadar geniş bir etki yaratması bekleniyor. TÜİK’in duyuracağı veriler öncesinde kritik tarih ve detaylar araştırılıyor. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.