TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM 2026 TUS 2. dönem sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
2026-TUS 2. Dönem sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. 23 Ağustos'ta düzenlenen TUS sınavına katılan binlerce doktor adayı, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde sonuç tarihi duyurulurken, "TUS sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM'nin takvimine göre sonuç tarihi ve merak edilen tüm detaylar...
2026-TUS 2. Dönem sınavına katılan adayların sonuç heyecanı sürüyor. 23 Ağustos’ta uygulanan sınavın ardından gözler, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na giren binlerce aday, sonuçların ilan edilip edilmediğini ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre sonuç açıklama tarihi belli olurken, adaylar geri sayıma başladı. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte sonuç tarihi ve merak edilen ayrıntılar...
TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre 2026-TUS 2. Dönem sonuçları, 17 Eylül 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve sıralamalarını görüntüleyerek uzmanlık tercihleri için süreci başlatabilecek.
TUS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
2026-TUS 2. Dönem sonuçları, ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını ve sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.
ÖSYM, sonuç belgelerini basılı olarak hazırlamayacak ve adayların adreslerine posta yoluyla herhangi bir belge göndermeyecek.
TUS SONUÇ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Mesleki Bilgi Sınavı’nda adayların her iki teste ait doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı hesaplanacak. Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından, yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak adayların ham puanları belirlenecek.
Elde edilen ham puanlar ise her test için ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde standart puanlara dönüştürülecek.