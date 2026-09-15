TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM 2026 TUS 2. dönem sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Mesleki Bilgi Sınavı’nda adayların her iki teste ait doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı hesaplanacak. Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından, yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak adayların ham puanları belirlenecek.

Elde edilen ham puanlar ise her test için ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde standart puanlara dönüştürülecek.