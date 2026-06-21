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        Haberler Bilgi Gündem YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Haziran Pazartesi yarın okul var mı? YKS sonrası okul var mı, ders işlenecek mi?

        YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Haziran Pazartesi yarın okul var mı? YKS sonrası okul var mı, ders işlenecek mi?

        22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi, yarın okul var mı? YKS 2026 maratonunun tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen bu sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Üniversite sınavında okul binalarının sınav merkezi olarak kullanılması nedeniyle 22 Haziran Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, gözler Millî Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil edildi mi? İşte merak edilen son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        1

        Yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? Sorusu YKS'nin sona ermesiyle birlikte arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sınavın ardından okul binalarının yeniden eğitime hazırlanma süreci ve olası idari kararlar nedeniyle öğrenciler ile veliler, Pazartesi günü ders yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil edildi mi, MEB'den resmi açıklama geldi mi? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

        2

        YARIN OKUL VAR MI, 22 HAZİRAN PAZARTESİ DERS YAPILACAK MI?

        YKS 2026'nın tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, 22 Haziran Pazartesi günü okullarda eğitimin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek düzenleme ve temizlik çalışmaları nedeniyle bazı illerde geçmiş yıllarda farklı uygulamalar hayata geçirilmişti. Bu nedenle gözler, Millî Eğitim Bakanlığı ile valiliklerden yapılabilecek açıklamalara çevrildi.

        3

        YKS SONRASI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Mevcut durumda Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Olası tatil kararları ise ihtiyaç halinde il valilikleri tarafından yerel düzeyde alınabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin, bağlı bulundukları okul yönetimleri ile valiliklerden yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

        4

        KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

        2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler karnelerini alacak.

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