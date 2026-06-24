YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2026 sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması ve ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca öğrenci, sınav performanslarını öğrenmek için sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar hem puanlarını hem de başarı sıralamalarını görüntüleyerek tercih sürecine geçiş yapacak. Üniversiteye yerleşme yolunda kritik bir eşik olan bu tarih, öğrencilerin gelecek planlarını netleştirecek en önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor.