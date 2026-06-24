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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Üniversite sınav sonuç tarihleri belli oldu mu? TYT, AYT, YDT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2026 sınav sonuç tarihleri

        YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Üniversite sınav sonuç tarihleri belli oldu mu?

        2026 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, milyonlarca üniversite adayı tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarını tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından duyurulacak resmi sonuç takvimine odaklanmış durumda. Sınav sürecinin ardından başlayan bekleyişte, adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenerek tercih dönemine hazırlanacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Üniversiteye giriş sürecinin en kritik aşamalarından biri olan YKS sonuç tarihiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, gözler ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, YKS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihleri belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS 2026 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılan öğrenciler, sınav sonrası oluşan heyecanlı bekleyişle birlikte ÖSYM’nin sonuç duyurusunu araştırıyor. Tercih sürecinin başlangıcını belirleyecek olan sonuç tarihi, öğrencilerin gelecek planlarını şekillendirecek en kritik adım olarak öne çıkıyor. Peki, YKS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihleri belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde.

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        YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS 2026 sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması ve ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca öğrenci, sınav performanslarını öğrenmek için sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar hem puanlarını hem de başarı sıralamalarını görüntüleyerek tercih sürecine geçiş yapacak. Üniversiteye yerleşme yolunda kritik bir eşik olan bu tarih, öğrencilerin gelecek planlarını netleştirecek en önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor.

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Üniversite tercih takvimine ilişkin resmi duyuru henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih döneminin netlik kazanması bekleniyor.

        Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, sonuçların genellikle Temmuz ortasında ilan edildiği ve tercih sürecinin Ağustos ayının başlarına doğru başladığı görülüyor. Bu yıl da sonuçların 22 Temmuz’da açıklanması durumunda, tercih işlemlerinin Ağustos’un ilk günlerinde başlaması olası görünüyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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