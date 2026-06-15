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        Haberler Bilgi Gündem YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKAR - İNDİR ÖSYM || 2026 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

        YKS sınav giriş belgesi indir || ÖSYM 2026 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

        YKS öncesinde adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenmeye başladı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde yayımlanan belgelerde adayların sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi kritik bilgiler yer alıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Üniversiteye giriş yolunda son aşamaya gelen adaylar için önemli gelişme yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş belgelerini yayımladı. Sınav yerlerinin açıklanmasının ardından öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM AİS ekranına giriş yaparak TYT, AYT ve YDT oturumlarında hangi okulda sınava katılacaklarını sorgulamaya başladı. İşte ayrıntılar...

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        YKS GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

        ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre YKS giriş belgeleri erişime açıldı. YKS giriş belgesi, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapılarak indirilir; renkli ya da siyah-beyaz olarak yazıcıdan çıktısı alınır.

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        YKS SINAVI NE ZAMAN 2026?

        20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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