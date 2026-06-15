YKS GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre YKS giriş belgeleri erişime açıldı. YKS giriş belgesi, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapılarak indirilir; renkli ya da siyah-beyaz olarak yazıcıdan çıktısı alınır.