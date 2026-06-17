Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için en kritik virajlardan biri olan 2026 YKS öncesinde heyecan doruğa ulaştı. Sınava sayılı günler kala “TYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? AYT ve YDT oturumları hangi gün yapılacak, sınav süresi ne kadar?” gibi sorular gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Adaylar bir yandan son tekrarlarını yaparken diğer yandan sınav günüyle ilgili tüm detayları netleştirmek istiyor. Sınav saatlerinden oturum günlerine kadar tüm önemli bilgiler ve adayların dikkat etmesi gereken püf noktalar haberimizde…