YKS TARİHİ VE SINAV SAATLERİ 2026: YKS ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT oturumları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Milyonlarca üniversite adayının kaderini belirleyecek 2026 YKS için geri sayım artık sona eriyor. Sınav günü yaklaşırken adaylar "YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? TYT, AYT ve YDT oturumları hangi gün ve saatlerde gerçekleştirilecek?" sorularına yanıt arıyor. Sınav saatleri, oturum detayları ve dikkat edilmesi gereken kritik kurallar merak konusu olurken, adayların sınav sabahı herhangi bir aksilik yaşamamak için tüm bilgileri önceden öğrenmesi büyük önem taşıyor. İşte 2026 YKS tarihleri, oturum saatleri ve sınav gününe dair bilinmesi gereken tüm ayrıntılar…
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için en kritik virajlardan biri olan 2026 YKS öncesinde heyecan doruğa ulaştı. Sınava sayılı günler kala “TYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? AYT ve YDT oturumları hangi gün yapılacak, sınav süresi ne kadar?” gibi sorular gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Adaylar bir yandan son tekrarlarını yaparken diğer yandan sınav günüyle ilgili tüm detayları netleştirmek istiyor. Sınav saatlerinden oturum günlerine kadar tüm önemli bilgiler ve adayların dikkat etmesi gereken püf noktalar haberimizde…
YKS NE ZAMAN?
AYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 AYT oturumu, 21 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav sabah saat 10.15’te başlayacak olup adaylara toplam 180 dakika süre tanınacak.
TYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınavda adaylara 165 dakika süre verilecek. TYT, üniversite sınav sürecinin zorunlu ilk aşaması olarak tüm adayların katılımıyla gerçekleştirilecek.
YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 YDT oturumu, 21 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15.45’te başlayacak ve adaylara toplam 120 dakika süre tanınacak.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026 YKS kapsamında sınav giriş yerleri erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınava girecekleri merkezleri öğrenebiliyor.