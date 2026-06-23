Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2026 yılı Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranları doğrultusunda belli olacak Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda evde bakım maaşlarına zam yapılacak. Zam öncesinde ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde "Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ile iligli ayrıntılar...