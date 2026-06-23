Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Zamlı evde bakım maaşları 2026 Temmuz || Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 5 aylık enflasyon farkı ile hesaplama

        Zamlı evde bakım maaşları 2026 Temmuz || Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

        Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla birlikte belli olacak Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda evde bakım maaşlarına zam yapılacak. Zam öncesinde ödeme alan hak sahipleri merakla "Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki 5 aylık enflasyon farkı doğrultusunda yapılan tahmini zam hesaplamalarını haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2026 yılı Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranları doğrultusunda belli olacak Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda evde bakım maaşlarına zam yapılacak. Zam öncesinde ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde "Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ile iligli ayrıntılar...

        2

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR KAÇ TL?

        Ocak ayında yapılan zammın ardından evde bakım maaşı 13 bin 877 lira oldu.

        3

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?

        Evde bakım maaşına 5 aylık enflasyon farkı doğrultusunda yüzde 16,61 zam yapılacak. Buna göre evde bakım maaşı en az 16 bin 182 lira olacak. Kesin zamlı tutar ise 3 Temmuz Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından belli olacak.

        4

        EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşları illere göre her ayın 15'inden itibaren birkaç gün içerisinde hesaplara geçmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Amatör balıkçı, Akdeniz'de balina görüntüledi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde amatör balıkçı, Alanya Kalesi açıklarında su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi (DHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Oracle 21 bin çalışanını işten çıkardı
        Oracle 21 bin çalışanını işten çıkardı
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 4 can kaybı var!
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 4 can kaybı var!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!