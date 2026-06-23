Zamlı evde bakım maaşları 2026 Temmuz || Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla birlikte belli olacak Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda evde bakım maaşlarına zam yapılacak. Zam öncesinde ödeme alan hak sahipleri merakla "Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki 5 aylık enflasyon farkı doğrultusunda yapılan tahmini zam hesaplamalarını haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2026 yılı Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranları doğrultusunda belli olacak Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda evde bakım maaşlarına zam yapılacak. Zam öncesinde ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde "Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ile iligli ayrıntılar...
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR KAÇ TL?
Ocak ayında yapılan zammın ardından evde bakım maaşı 13 bin 877 lira oldu.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?
Evde bakım maaşına 5 aylık enflasyon farkı doğrultusunda yüzde 16,61 zam yapılacak. Buna göre evde bakım maaşı en az 16 bin 182 lira olacak. Kesin zamlı tutar ise 3 Temmuz Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından belli olacak.