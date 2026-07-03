Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Temmuz zamlı 2026 memur maaşı ödeme takvimi
Temmuz 2026 maaş zammının belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin gözü ödeme takvimine çevrildi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına uygulanacak yüzde 13,52'lik artış kesinleşirken, zamlı maaşların ve maaş farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2026 Temmuz zamlı memur maaşı ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte zamlı memur maaşı ödeme takvimi...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı netleşti. Yeni maaş tutarlarının kesinleşmesinin ardından kamu çalışanları ile emekliler, zamlı maaşların ödeme tarihini ve oluşacak maaş farklarının ne zaman hesaplara aktarılacağını merak ediyor. İşte 2026 Temmuz zamlı memur maaşı ve maaş farkı ödemelerine ilişkin son durum...
HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99, yıllık enflasyonu da yüzde 32,11 olarak açıkladı. Ocak – Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılan zammın yüzde 11’i toplu sözleşme zammından oluşuyor. Buna göre yüzde 6,09 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Bunun üzerine yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 13,52 oranında artacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70.251 TL
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 61.890 TL’den 70.251 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 27.772 TL’den 31.524 TL’ye çıkacak.
En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 34.118 TL’den 38.727 TL’ye yükselecek. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 21.481 TL’den 25.296 TL’ye çıkacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Kamu görevlileri, mevzuat gereği her ayın 15'inde peşin olarak maaşlarını almaktadır. Temmuz ayının 15'ine denk gelen süreçte, kamu personeline ödenecek olan aylıklar yüzde 13,52 oranında artırılmış güncel rakamlar üzerinden yansıtılacaktır.
MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Maaş zammı kararları 1 Temmuz itibarıyla geçerlilik kazandığı ancak devlet memurlarına ödemeler ayın 15'inde yapıldığı için ortaya çıkan 14 günlük dönemsel kat değer farkı için takvim belirlenmesi bekleniyor.
MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞ FARKLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki Emekli Sandığı mensupları, her ayın 1'i ile 5'i arasında emekli aylıklarını almaktadır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da açıklandığı için, emekliler Temmuz ayının başında eski tarifeden maaş aldılar. Bu durum nedeniyle oluşan zam farkları için SGK tarafından özel bir ödeme takvimi ilan edilecek.
EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI TABLOSU