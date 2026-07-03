MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞ FARKLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki Emekli Sandığı mensupları, her ayın 1'i ile 5'i arasında emekli aylıklarını almaktadır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da açıklandığı için, emekliler Temmuz ayının başında eski tarifeden maaş aldılar. Bu durum nedeniyle oluşan zam farkları için SGK tarafından özel bir ödeme takvimi ilan edilecek.