Bilgisayar çalışırken bazen çok ses yapabilmektedir. Bunun birçok sebebi olabilir. Bu ses insanları rahatsız eder ve acaba bilgisayarda bir problemi oluştu diye tereddütte bırakır. Fakat bu genelde çok ciddi problemlerden kaynaklanmaz. Bilgisayarda meydana gelen ses, bilgisayarda bulunan soğutucu gazlı ise buna bağlı olarak ses çıkarabilir. Kasada olan fandan kaynaklanabilir. Fanın temizlenmemesi ve fanın eski yapıda olması, ses kaynağının eskimesi ve bozulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat genelde bunun sebebi fanın tozlanmış veya kirlenmiş olmasından kaynaklanır. Fan temizlendiğinde çoğu zaman bilgisayardan gelen ses ortadan kalkar.

Bilgisayarın ses yapma nedenleri

Bilgisayar birçok sebebe bağlı olarak ses yapar. Genelde bu durum fandan kaynaklanmaktadır. Fakat detaylı bir şekilde anlatalım ve sizledir aydınlatalım. İşte bilgisayarın ses yapma nedenleri aşağıdaki gibidir

Hard disklerin yazma veya okuması sırasında ses yapabilir

Dvd ve cd gibi sürücülerin takıldığı zaman bilgisayar ses yapabilir

Ekran kartının soğutucu falı ses çıkmasına sebep olur

Güç kaynağı fanı bilgisayarın ses çıkmasına sebep olur

Fanların kirlenmesi

Fanların eskimesi

Fanların fazla çalışması

Ekran kartının eskimesi

Bilgisayardaki gürültü nasıl giderilir?

Bilgisayardaki gürültü nasıl giderilir konusu bilgisayarından ses çıkanlar tarafından çok sık araştırılıp merak edilmektedir. Bilgisayardan çıkan sesin giderilebilmesi için öncelikle problemi tam olarak anlamanız gerekecektir. Bunun için kasayı açın. Daha sonra fanı iyice temizleyin. Daha sonra tekrar kasayı kapatın ve bilgisayarı tekrar açın. Ses büyük oranda bu problemden kaynaklanmaktadır ve yüksek olasılıkla ses kesilecektir. Eğer kesilmedi ise güç oranı eskimiş olma ihtimali yüksektir. Bunun için bir bilgisayarcıya danışmak mantıklı olacaktır.