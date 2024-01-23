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        Haberler Yaşam Bilinmeyen tehdit: Dünyanın en tehlikeli 10 yeri

        Bilinmeyen tehdit: Dünyanın en tehlikeli 10 yeri

        Dünyanın çeşitli köşelerinde göz alıcı manzaraların arkasında, bilinmeyen tehlikeler yatıyor. Bu riskli bölgeler; sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda doğal tehlikeleri de içeriyor. Peki, bu tehlikeler sadece doğal mı yoksa insanların yarattığı tehlikeleri de barındırıyor mu? İşte, sizin için dünyanın en tehlikeli yerlerinden olan 10 bölge...

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        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:04
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        1

        Dünya, çağlar boyunca insanlara ev sahipliği yapan ve dağ, göl, çöl gibi doğa harikalarını barındıran bir yerdir. Genellikle insanlar, doğadaki bu güzel yerleri gezmek isterler ancak her bölge gezmeye uygun değildir. Hangi bölgelerde, nasıl tehlikeler var öğrenmek ister misiniz? İşte, dünyanın en tehlikeli yerlerinden olan 10 bölgeye dair detaylar...

        2

        MADİDİ ULUSAL PARKI

        İlk bakışta çok güzel görünen bu yer aslında çok tehlikelidir. Bolivya'daki Amazon nehri havzasının üst kısmında bulunan bu milli park, dünyadaki en zehirli ve agresif faunaya ev sahipliği yapıyor: Bu parkta yetişen bitkilerden herhangi biriyle temas şiddetli kaşıntıya, kızarıklığa ve baş dönmesine neden olabilir. Herhangi bir kesik, hatta küçük bir yara bile tropikal parazitlerle enfekte olabilir.

        3

        CEHENNEM KAPISI

        ''Cehennemin Kapıları'' olarak bilinen Darvaza gaz krateri, Türkmenistan'da bulunur ve yeraltı mağarasının içinde yer alan bir doğal gaz alanıdır. 1971 yılında jeologlardan oluşan bir ekip, metan gazının yayılmasını önlemek için burayı ateşe verdi ancak bu yangın hiçbir zaman sönmedi ve o zamandan beri de yanmaya devam ediyor. Karakum Çölü'nün kalbinde yer alan bu kraterin dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olduğu biliniyor.

        4

        KUZEY SENTİNEL ADASI

        Kuzey Sentinel Adası'ndaki en tehlikeli şey konumu veya hayvanları değil, orada yaşayan insanlardır. Sentinel halkı, yabancılara karşı çok düşmanca davranabilir ve yaklaşan herhangi bir uçak veya tekneye ok atarlar. Hindistan hükümeti tarafından korunan Sentinel yerlileri, yabancı birini öldürmeleri halinde dava açılmayacağından bu ada tehlikeli yerler arasındadır.

        Fotoğraf kaynak: AP

        5

        İSKELET SAHİLİ

        Namibya'nın kuzeyinde yer alan ünlü İskelet Sahili, dünyanın en ölümcül yerlerinden birisi olarak geçer. Bu tehlikeli kıyının iklimi neredeyse yüzde sıfır hayatta kalma şansı sunar. İskelet Sahili boyunca esen sıcak rüzgarlar ile yiyecek ve su eksikliği gibi koşullar burayı izole bir alan haline getiriyor. Bu sahil, adını burada hayatını kaybeden kaplumbağalar, foklar ve balinalar gibi çeşitli hayvanların kemiklerinden alıyor. Ayrıca buraya gelen gemilerin battığına da rastlanıyor.

        6

        DALLOL

        Kuzey Etiyopya'da bulunan bu hidrotermal bölge, ortalama 35 derece sıcaklıkla dünya üzerindeki en sıcak yerleşim yerlerinden biridir. Buradaki tek tehlike suyun sıcaklığı değildir, bununla birlikte bölgedeki birçok gayzer son derece zehirli gazlar yaydığından bu alan, hayalet bir kasaba haline geldi.

        7

        NATRON GÖLÜ

        Tanzanya'da bulunan Natron Gölü ise bir başka tehlikeli yerdir. Gölün yüzeyindeki alkali tuz kabuğunun pH değeri 9 civarındadır ve bu durum hayvanların ve insanların derilerinin yanmasına sebep olabilir. Ayrıca gölde yüzmek yasaktır ve eğer girmeye çalışırsanız gölün yüzeyinden yayılan hidrojen sülfit kokusu nedeniyle ölmeniz olasıdır. Bunun yanı sıra suyun sıcaklığı 60 dereceye ulaşabiliyor.

        8

        SINABUNG DAĞI

        Aktif bir stratovolkanın olan Sinabung Dağı'nın yanında yaşayan Endonezya'nın Sumatra adası sakinleri, patlamalarıyla binlerce insanı yerinden eden ve kasabaları hem lav hem de külle kaplayan Sinabung Dağı ile mücadele ediyorlar. En son patlamalar 2010, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında meydana geldi ve bu adada güvenli alan olmaması bu dağı tehlikeli yerlerden birisi haline getiriyor.

        9

        FRASER ADASI

        Tertemiz sularıyla turistik bir alan olarak bilinen Avustralya'nın, Fraser Adası'nda çok ciddi bir tehlike vardır. Bu ada, diğer turistik adaların aksine çeşitli zehirli örümcek türlerine, son derece saldırgan yabani dingo köpeklerine, ölümcül denizanalarına ve köpek balıklarına ev sahipliği yapıyor.

        10

        YILAN ADASI

        Brezilya kıyılarına yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yılan Adası, hiçbir yerlinin adım atmaya bile cesaret edemediği bir yer olarak biliniyor. Adanın gerçek adı Ilha da Queimada Grande'dir ve Brezilya hükumeti, insanların ziyaret etmesini yasa dışı hale getirmiştir. Ada, dünyadaki en ölümcül yılanlardan biri olan engereğin bir türü olan altın mızrak uçlu yılanlarla doludur.

        Fotoğraf kaynak: YouTube

        11

        ÖLÜM VADİSİ

        Su olmadan sadece 14 saat yaşayabileceğiniz bu vadi, Amerika’da bulunuyor. Bu vadi için ''eğer Dünya bizim evimizse, Ölüm Vadisi de onun kavurucu sıcak fırınıdır'' deniyor. Bu yerin sıcaklığı yaklaşık 57 derecedir. Ne kadar dayanıklı olursanız olun, Ölüm Vadisi'nin yakıcı güneşi ve kavurucu sıcağı sizi çabuk yorabileceğinden bu bölge de tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken yerlerden birisi haline geliyor.

        Kaynak: Bright Side, Nerdable, Travel Earth

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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