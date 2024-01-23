Haberler Yaşam Bilinmeyen tehdit: Dünyanın en tehlikeli 10 yeri

Bilinmeyen tehdit: Dünyanın en tehlikeli 10 yeri Dünyanın çeşitli köşelerinde göz alıcı manzaraların arkasında, bilinmeyen tehlikeler yatıyor. Bu riskli bölgeler; sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda doğal tehlikeleri de içeriyor. Peki, bu tehlikeler sadece doğal mı yoksa insanların yarattığı tehlikeleri de barındırıyor mu? İşte, sizin için dünyanın en tehlikeli yerlerinden olan 10 bölge... Habertürk Giriş: 23.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:04 facebook

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Dünya, çağlar boyunca insanlara ev sahipliği yapan ve dağ, göl, çöl gibi doğa harikalarını barındıran bir yerdir. Genellikle insanlar, doğadaki bu güzel yerleri gezmek isterler ancak her bölge gezmeye uygun değildir. Hangi bölgelerde, nasıl tehlikeler var öğrenmek ister misiniz? İşte, dünyanın en tehlikeli yerlerinden olan 10 bölgeye dair detaylar...

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MADİDİ ULUSAL PARKI İlk bakışta çok güzel görünen bu yer aslında çok tehlikelidir. Bolivya'daki Amazon nehri havzasının üst kısmında bulunan bu milli park, dünyadaki en zehirli ve agresif faunaya ev sahipliği yapıyor: Bu parkta yetişen bitkilerden herhangi biriyle temas şiddetli kaşıntıya, kızarıklığa ve baş dönmesine neden olabilir. Herhangi bir kesik, hatta küçük bir yara bile tropikal parazitlerle enfekte olabilir.