Bill Gates normalleşme için tarih verdi 0:00 / 0:00

Reuters

Son yıllarda sağlık alanına yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın normale dönüşü için tarih verdi.

Polonyalı yayın organı Gazeta Wyborcza'ya açıklamalarda bulunan milyarder iş adamı, COVID-19 aşıları sayesinde dünyanın 2022 sonunda normale dönebileceğini bildirdi.

Pandemiyi 'inanılmaz bir trajedi' olarak tanımlayan Gates, salgın hakkındaki tek iyi gelişmenin aşılara erişim olduğunu savundu. Gates, "2022 yılının sonunda, normal yaşantıya tamamen dönmüş olmamız lazım" dedi.

2014 yılında Microsoft'un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden çekilen Bill Gates, eşi ile birlikte kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla Covid-19 salgınıyla küresel düzeyde mücadeleyi desteklemek için en az 1.75 milyar dolarlık kaynak taahhüt etmişti. Vakfın ayırdığı bu kaynağın bazı aşı üreticilerinin, tanıların ve potansiyel tedavilerin desteklenmesini içerdiği belirtilmişti.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen (WHO) COVAX tesisi ve Küresel Aşılar ve Bağışıklama Birliği (GAVI),2021 sonu itibariyle düşük gelirli ülkeler için 2 milyar doz aşı sağlamayı hedefliyor.