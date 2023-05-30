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Billie Eilish ateş püskürdü: Aptalsınız

Billie Eilish, ünlü olduğu ilk dönemlerde benimsediği bol kıyafetler ve renkli saçlarından uzaklaşarak daha feminen görünen bir tarzda giyinmeye başlamıştı. Ünlü şarkıcı, yeni görünümüne gelen eleştirilere adeta ateş püskürdü: Aptalsınız

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  • Billie Eilish ateş püskürdü: Aptalsınız - Magazin haberleri

    21'inci yüzyılda doğup, Oscar ödülü kazanan ilk kişi olan ABD'li şarkıcı Billie Eilish, ünlü olduğu ilk zamanlarda giymeyi tercih ettiği bol kıyafetler ve renkli saçlarından uzaklaşarak daha feminen bir görünen tarzını değiştirmiş ve daha feminen görünen bir tarz benimsemişti. 

    Billie Eilish, 2022'de '007 James Bond' filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok' ile 'En İyi Özgün Şarkı' dalında Oscar ödülü kazanmıştı.
  • Billie Eilish ateş püskürdü: Aptalsınız - Magazin haberleri

    Billie Eilish, tarz değişikliğinin ardından daha 'kadınsı' giyinmeye başladığı için gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. 
  • Billie Eilish ateş püskürdü: Aptalsınız - Magazin haberleri

    "APTALSINIZ"

    Instagram'da 109 milyon takipçisi bulunan Billie Eilish, "Kariyerimin ilk beş yılını, siz aptallar tarafından 'erkek gibi göründüğüm ve giyindiğim' için eleştirilmekle ve 'bir kadın gibi davransaydım daha seksi olacağımı' duymakla geçirdim" dedi. 

    Billie Eilish, daha sonra "Ve şimdi kendimi kadınsı veya üzerime tam oturan bir şeyler giyecek kadar rahat hissettiğim için değiştiğimi söylüyorsunuz. 'Ona ne oldu? Bu eski Billie değil, o da diğer herkes gibi' diyorsunuz. Gerçekten aptalsınız" ifadelerini kullandı.
  • Billie Eilish ateş püskürdü: Aptalsınız - Magazin haberleri

    "İKİ TÜRLÜ DE GİYİNEBİLİRİM"

    Aynı zamanda 5 Grammy ödülüne sahip Billie Eilish, ayrıca "İki türlü de giyinebilirim. Bırakın da kadınlar istedikleri gibi var olsun" dedi. 
  • Billie Eilish ateş püskürdü: Aptalsınız - Magazin haberleri

    "FEMİNEN OLMAK ZAYIFLIK GÖSTERGESİ DEĞİL"

    Kadınların çok yönlü olduğunu vurgulayan Billie Eilish, "İşte size eğlenceli bir gerçek: Kadınların çok yönlü olduğunu biliyor muydunuz? Şoke edici değil mi? İster inanın ister inanmayın, kadınlar birden fazla şeyle ilgilenebilir" diye yazdı ve ekledi: Ayrıca, feminen olmak bir zayıflık göstergesi değil. Çılgınca, değil mi? Farklı zamanlarda, kendinizi farklı şekilde ifade etmek istemeniz ne kadar da duyulmamış bir şey.
  • Billie Eilish ateş püskürdü: Aptalsınız - Magazin haberleri

    Billie Eilish'in paylaşımlarının ardından hayranları, ünlü şarkıcıya destek mesajları gönderdi. Bazı takipçileri, ünlü şarkıcıya, "Dürüst olmak gerekirse önceki tarzını seviyordum, bu kadar ünlü olan ve 'erkek fatma' tarzına sahip bir kızı görmek çok güzeldi. Ama bu eleştiriler çok fazla" ve "Muhtemelen en başta 'oğlan çocuğu gibi' giyinmesinin nedeni, reşit olmadığı için vücudunu saklamaya çalışmasıydı" şeklinde yorumda bulundu.

    Fotoğraflar: Shutterstock, AP, Mega

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