"APTALSINIZ"

Instagram'da 109 milyon takipçisi bulunan Billie Eilish, "Kariyerimin ilk beş yılını, siz aptallar tarafından 'erkek gibi göründüğüm ve giyindiğim' için eleştirilmekle ve 'bir kadın gibi davransaydım daha seksi olacağımı' duymakla geçirdim" dedi.

Billie Eilish, daha sonra "Ve şimdi kendimi kadınsı veya üzerime tam oturan bir şeyler giyecek kadar rahat hissettiğim için değiştiğimi söylüyorsunuz. 'Ona ne oldu? Bu eski Billie değil, o da diğer herkes gibi' diyorsunuz. Gerçekten aptalsınız" ifadelerini kullandı.