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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 17 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?

        BİM 17 Ocak aktüel kataloğu yayında! Bebek ürünleri satışa çıkıyor!

        BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta bebek ürünleri öne çıkarken aynı zamanda; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 17 Ocak kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:55
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        1

        BİM aktüel 17 Ocak kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ocak ayına özel teknolojik ürünler ve bebek ürünleri raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 17 Ocak BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

        2

        BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU İLE FİYAT LİSTESİ

        Chef's Derin Tencere 379 TL

        Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL

        Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 219 TL

        Glass in love Amber Borosilikat Sürahi 1400 cc 349 TL

        Glass in love Amber Çay / Kahve Seti 449 TL

        Glass in love Amber Ayaklı Meyve Kasesi 259 TL

        LAV Saklama Kabı 175 cc 59 TL

        LAV Saklama Kabı 700 cc 89 TL

        Köşegen Raf 159 TL

        Melamin Tepsi 99 TL

        Pelüş Sıcak Su Torbası 169 TL

        Tek Fiyat Plastik Ürünler 19,50 TL

        Beyaz Kraft Hediyelik Çanta 25 TL

        3

        Mama Sandalyesi 479 TL

        Aktivite Minderi 319 TL

        Bebek Alt Açma Organizeri 109 TL

        Bebek Nevresim Seti 199 TL

        BabyCo Ana Kucağı 799 TL

        Bebek Kırlent 59 TL

        4

        Pufu Açılır Çocuk Koltuğu 799 TL

        İlk Arabam 399 TL

        Hareketli Kitaplar 39 TL

        5

        TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.575 TL

        TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.995 TL

        Casper VIA X30 Plus Cep Telefonu 6.990 TL

        Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.490 TL

        Arzum Çubuk Blender 890 TL

        Philps OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 599 TL

        Philips Süpürge 5.795 TL

        Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

        6

        Katlanabilir Su Kovası 169 TL

        Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL

        Bebek Küvet Filesi 49,50 TL

        Katlanabilir Maşrapa 59 TL

        Oioi Silikon Mama Önlüğü 219 TL

        Oioi Mama Kaşığı 2'li 89 TL

        Oioi Basics Kase 229 TL

        Oioi Silikon Diş Kaşıyıcı 69 TL

        7

        Fisher Price İp Geçirme Oyunu 79 TL

        Fisher Price Tummy Time Aynalı Akordiyon Aktivite Kitabı 89 TL

        Fisher Price İlk Kitaplarım 69 TL

        Fisher Price Eğitici Köpekçik 999 TL

        DIYTOY İlk 100 Sözcük 99 TL

        Benim Hayvan Dostlarım Kitapları 32,50 TL

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