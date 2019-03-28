BİM 29 Mart 2019 aktüel ürünleri! BİM'de hangi ürünlerde indirim var?

BİM 29 Mart 2019 aktüel ürünleri cuma günü satışa çıkıyor. Müşteriler önceden yayınlanan kataloğu inceleyip indirimleri takip ediyorlar. Bu hafta Huawei Y5 2018 model cep telefonu var. Öte yandan birçok ev ve mutfak eşyasında indirimler olacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 29 Mart 2019 Aktüel indirimli ürünlerin listesi ve kataloğu