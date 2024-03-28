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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM 29 Mart 2024 kataloğu: Bu Cuma BİM'e neler geliyor, bu hafta hangi ürünler indirime giriyor? BİM aktüel ile indirimli ürünler listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüelde bu hafta neler var? İşte 29 Mart BİM aktüel ürünleri

        BİM, 29 Mart aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta yine birçok ürün raflarda yerini alacak. Bu Cuma günü BİM'e fastfryer, katlanabilir elektrikli bisiklet, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, kedi bakımıyla ilgili ürünler ve oyuncaklar geliyor. İşte, BİM 29 Mar aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 08:54 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:50
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        BİM aktüel 29 Mart 2024... BİM'e bu Cuma günü birbirinden farklı birçok aktüel ürünü geliyor. Aralarından en ilgi çekeni ise 18 bin TL'den satışa çıkacak olan katlanabilir elektrikli bisiklet. Bunun dışında özellikle kedi sahipleri için de birçok işlevsel ürün raflarda yerini alacak. İşte, 29 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        BİM 29 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Queen Rattan Koltuk 219 TL

        Merdiven 499 TL

        Metal ayaklı katlanır masa 699 TL

        2

        Katlanabilir elektrikli bisiklet 17.999 TL

        Tezgah altı buzdolabı 4.199 TL

        Luxell Fastfryer 2.499 TL

        3

        Wellsoft tv battiniyesi 149 TL

        Erkek-kadın terlik 49,50 TL

        Jakarlı masa örtüsü 79 TL

        4

        29 MART CUMA GÜNÜ BİM'E NELER GELİYOR?

        Yarı kapalı kedi tuvaleti 149 TL

        Kedi-köpek masaj tarağı 29,50 TL

        Kedi kum mama matı 139 TL

        5

        Aliminyum döküm tava 299 TL

        Oval tepsi 99 TL

        Keramika çay fincan seti 299 TL

        6

        BU CUMA BİM'DE NELER VAR?

        Bambu kesme tahtası 99 TL

        Ayaklı meşrubat bardağı 109 TL

        Emaye desenli saklama kabı 299 TL

        7

        Oyuncak mutfak seti 99 TL

        Defne bebek 299 TL

        Kinetik oyun kumu 39.50 TL

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