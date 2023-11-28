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        Haberler Gündem BİM aktüel 1 Aralık kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta Cuma günü hangi ürünler var? BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu

        BİM 1 Aralık 2023 kataloğu yayınlandı! İşte aktüel ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel 1 Aralık kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:14
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        BİM 1 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 1 Aralık Cuma 2023 kataloğu ve fiyat listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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