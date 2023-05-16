BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta kamp ve piknik ürünleri satışa çıkıyor. Alışverişseverler için 19 Mayıs 2023 Cuma BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesini bir araya getirdik. İşte yeni BİM kataloğu...

BİM 19 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

4-5 Kişilik Büyük Otomatik Çadır - 699 TL

2 Kişilik Otomatik Çadır - 499 TL

Şişme Yatak Quenn - 599 TL

Çanta Formlu Piknik Matı - 129 TL

Hamak - 199 TL

Çadır İpi 1 cm - 59 TL

6’lı Çadır Kazığı - 49 TL