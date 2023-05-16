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BİM 19 Mayıs 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı!

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'e bu hafta kamp ve piknikseverlere özel ürünler geliyor. BİM'de bu hafta cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında kampseverler için çadır, termos, uyku tulumu ürünler ön plana çıkıyor. Ayrıca 19 Mayıs 2023 BİM kataloğunda yer alan elektrikli scooter da ilgi çeken ürünlerden biri oldu. İşte BİM aktüel 19 Mayıs 2023 kataloğu...

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  • BİM aktüel 19 Mayıs 2023 kataloğu: Kampseverlere özel ürünler! Bu hafta BİM aktüel indirimli ürünleri neler?

    BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta kamp ve piknik ürünleri satışa çıkıyor. Alışverişseverler için 19 Mayıs 2023 Cuma BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesini bir araya getirdik. İşte yeni BİM kataloğu...

    BİM 19 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

    4-5 Kişilik Büyük Otomatik Çadır - 699 TL

    2 Kişilik Otomatik Çadır - 499 TL

    Şişme Yatak Quenn - 599 TL

    Çanta Formlu Piknik Matı - 129 TL

    Hamak - 199 TL

    Çadır İpi 1 cm - 59 TL

    6’lı Çadır Kazığı - 49 TL
  • BİM aktüel 19 Mayıs 2023 kataloğu: Kampseverlere özel ürünler! Bu hafta BİM aktüel indirimli ürünleri neler?

    Fanlı Çadır Lambası - 299 TL

    26 Jant ÖN Amortisörlü Dağ Bisikleti - 1.999 TL

    El Feneri - 99 TL

    Polosmart Bluetooth Hoparlör FS57 - 139 TL

    Büyük Kamp Baltası - 299 TL

    Columbia Kamp Bıçağı - 219 TL

    Karabinalı Çift Cidarlı Paslanmaz Çelik Bardak - 89 TL

    Stanley Outdoor Termos 1.3 L - 749 TL

    Kahve Demleme Aparatı - 319 TL
  • BİM aktüel 19 Mayıs 2023 kataloğu: Kampseverlere özel ürünler! Bu hafta BİM aktüel indirimli ürünleri neler?

    Çapraz Terlik Erkek - 149 TL

    Bez Ayakkabı Erkek - 99 TL

    Taşlı Bez Ayakkabı Kadın - 89 TL

    T-shirt Kadın - 69 TL

    T-shirt Erkek - 69 TL

    Eşofman Altı Kadın - 79 TL

    Eşofman Altı Erkek - 79 TL

    Çamaşır Yıkama Filesi - 14,50 TL

    Çarpma Öğreten Oyuncak - 159 TL
  • BİM aktüel 19 Mayıs 2023 kataloğu: Kampseverlere özel ürünler! Bu hafta BİM aktüel indirimli ürünleri neler?

    Kickscooter A6 Pro - 12.999 TL 

    55 İnç Ultra HD Led Smart TV - 12.499 TL

    Buharlı Ütü 2990 - 899 TL

    Anahtarlık Şarj Kablosu Psm100 - 59 TL

    Katlanır Ayaklı Masa 50x70 cm - 259 TL

    Oyun Çadırı - 149 TL

    Akıllı Bileklik Pssw10 139 TL

    Kablosuz Kulaklık 189 TL

    Su Püskürtücü - 75 TL

    15 L Saksı - 69 TL

    Askılı Saksı - 34,50 TL

    Mini Kaktüs Saksısı - 3 TL
  • BİM aktüel 19 Mayıs 2023 kataloğu: Kampseverlere özel ürünler! Bu hafta BİM aktüel indirimli ürünleri neler?

    Karnıyarık Tenceresi - 179 TL

    Tava - 89 TL

    Bonera Ocak Üstü Tost Tavası - 179 TL

    Demet Optikli Çay Bardağı - 55 TL

    Toprak Güveç Tencere - 47,50 TL

    Ahşap Havan - 39,50 TL

    Kapaklı Mega Kase - 55 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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