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        Haberler Gündem BİM aktüel 8-11 Ağustos 2023 kataloğu: Bu hafta Cuma BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fırsatlarında neler kampanyalı?

        BİM 8-11 Ağustos 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı!

        BİM aktüel 8-11 Ağustos 2023 kataloğu yayımlandı. BİM'de her hafta salı ve cuma günleri sınırlı sayıda satışa sunulan indirimli ürünlerden ilki yarın müşterisiyle buluşacak. Alışverişseverler BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olduğunu merak ediyor. BİM'de bu hafta; bebek bezi 176,50 TL, 2 katlı kağıt havlu 78,50 TL, kadın kısa tayt 55 TL, allık 65 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 8-11 Ağustos 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 12:04
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        BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM aktüel kataloğunda kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor. İşte, 8-11 Ağustos 2023 BİM indirimli ürünler kataloğu...

        BİM 8 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

        Agu Baby Bebek Bezi 176,50 TL

        Bingo Toz Deterjan 165 TL

        Urban Care Şampuan 65 TL

        Listerine Ağız Bakım Suyu 32,50 TL

        Maylo Bütçem Kağıt Havlu 2 Katlı 12'li 78,50 TL

        Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 32'li 121,50 TL

        2

        Elite Life Sporcu Büstiyer Kadın 59 TL

        Elite Life Sporcu Kısa Tayt Kadın 55 TL

        Elite Life Boxer Erkek 39,50 TL

        Bolero Lisanslı Soket Çorap Bebek 12,50 TL

        Yürüyüş ve Koşu Bandanası 29,50 TL

        Note Allık 65 TL

        Note Kalem Kapatıcı 60 TL

        3

        BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

        Dijitsu 65 İNÇ UHD ANDROID LED TV 10.999 TL

        Range Buharlı Ütü 2400W 499 TL

        Dijitsu Vantilatör 399 TL

        Blaupunkt Akıllı Tartı 399 TL

        Blaupunkt Işıklı Bluetooth Hoparlör 399 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 167,50 TL

        4

        Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.799 TL

        Dijitsu Tezgahaltı Buzdolabı DB100 3.199 TL

        Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.299 TL

        Bonera Ezme Karnıyarık Tenceresi 349 TL

        Bonera Ezme Tava 199 TL

        Bonera Ezme Derin Tencere 329 TL

        Saban Poşet Sepeti 27,50 TL

        5

        Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 429 TL

        Dunlop Matara 1,1 l 79 TL

        Bulaşıklık 46,50 TL

        Alpina Kelepçeli Kek Kalıbı 167,50 TL

        6

        Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 289 TL

        Molinella Blackout Fon Perde 125 TL

        Katlanır Yatak 799 TL

        HotWheels Taşıyıcı Şehir Seti 149 TL

        Smartland İnşaat Seti Kinetik Kum 149 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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