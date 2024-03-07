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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 8 Mart 2024 kataloğu: Ramazan ayı kampanyası! Bu hafta Cuma BİM katalog indirimli ürünler fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi: Bu hafta 8 Mart 2024 BİM katalog ürünleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri yarın raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında Ramazan ayına özel seccade, zikirmatik, şal ve gıda ürünleri ön plana çıkıyor. Ayrıca 8 Mart 2024 BİM kataloğunda hırdavat ürünleri de dikkat çekti. İşte BİM 8 Mart 2024 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:29
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        1

        BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu zincir marketin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 8 Mart 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 8 MART 2024 KATALOĞU

        Senna 50 İnç Ultra HD Google TV - 10.999 TL

        Senna 32 İnç HD Ready Android 13 Smart TV - 4.299 TL

        Tecno Spark 10 128 GB Cep Telefonu - 5.499 TL

        Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu - 4.999 TL

        Polosmart 10.000 MAH Powerbank - 279 TL

        Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı - 249 TL

        2

        SGS Allen Anahtar Takımı - 125 TL

        SGS Demir Testere Kolu 3000 mm - 79 TL

        SGS Çatal Başlı Çekiç - 75 TL

        SGS Metal Sabit Sırık - 59 TL

        SGS Plastik Çekpas - 49 TL

        SGS Cırt Kelepçe Seti - 39 TL

        3

        SGS Kırıcı-Delici Matkap - 1.599 TL

        Proware 58 Parça Cy-l Mini Tornavida Seti - 349 TL

        Polisan Acqua Tavan Boyası - 399 TL

        SGS Silikon Tabancası - 75 TL

        Çok Amaçlı Elastik Kova - 79 TL

        Akritik Siliconize Çift Taraflı Bant - 29 TL

        Sarı Çizme - 179 TL

        4

        Çaydanlık - 429 TL

        Glass in Love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz - 109 TL

        Glass in Love Simli Çift Cidarlı Bardak - 99 TL

        Benante Yuvarlak Çerezlik - 99 TL

        LAV Vera Çay Seti - 169 TL

        LAV Espresso Bardağı 3'lü - 44,50 TL

        5

        Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti - 879 TL

        Hobby Life Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu - 179 TL

        Desenli Kahve Bardağı - 11,50 TL

        North Pasific Çelik Termos Bardak - 189 TL

        Benante Metal Havluluk - 149 TL

        Mantar Kapak Sürahi - 75 TL

        6

        Kiğılı DynamiC Sweatshirt - 349 TL

        Mest Kadın/Erkek - 189 TL

        Namaz Elbisesi - 169 TL

        Kadın Yağmurluk - 99 TL

        Penye Şal - 59 TL

        Taşlı Zikirmatik - 49,50 TL

        Desenli Seccade - 65 TL

        Ören Bayan Fırfırlı Dikişsiz Bone - 41,50 TL

        Dikiş ve Örgü Ürünleri - 14,50 TL

        7
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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