BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat listesi merak konusu oldu. BİM resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediğini ve ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği duyurdu. Peki, bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte BİM 13 Ocak indirimli ürünler kataloğu ile fiyat listesi...