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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev kampanya! BİM aktüel 13 Ocak indirimli ürünler kataloğu

BİM'de yeni katalog alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi BİM aktüel ürünler listesinde kampanyalar tüm hızıyla devam ederken özellikle balıkçılık ve bebek ürünleri haftanın konseptleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda tek fiyat kampanyasıyla gündeme gelen BİM marketlerde 500 üründe fiyatların sabitlendiği açıklandı. İşte BİM aktüel 13 Ocak indirimli ürünler kataloğu...

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  • BİM'de dev kampanya! 13 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde teknoloji ve bebek ürünleri haftası! Bu hafta BİM'de neler indirimde?

    BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat listesi merak konusu oldu. BİM resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediğini ve ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği duyurdu. Peki, bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte BİM 13 Ocak indirimli ürünler kataloğu ile fiyat listesi...
  • BİM'de dev kampanya! 13 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde teknoloji ve bebek ürünleri haftası! Bu hafta BİM'de neler indirimde?

    13 OCAK CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

    Bebek Nevresim Takımı 129 TL

    Lüks Minderli Mama Sandalyesi 349 TL
  • BİM'de dev kampanya! 13 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde teknoloji ve bebek ürünleri haftası! Bu hafta BİM'de neler indirimde?

    Anne Yanı Bebek Yatağı 139 TL

    Pamuklu Bebek Battaniyesi 89 TL

    Silikon Bebek Mama Önlüğü 49 TL

    Nakışlı Bebek Yeleği 42,50 TL

    Tekli Bebek Body 21,50 TL

    Bölmeli Melamin Mama Tabağı 59 TL

    Çocuk Çerezliği 24,50 TL

    Biberon Fırçası 7,50 TL

    Bebek Ağız Mendili 21,50 TL

    Kadın Flanel Tek Alt 75 TL
  • BİM'de dev kampanya! 13 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde teknoloji ve bebek ürünleri haftası! Bu hafta BİM'de neler indirimde?

    50' 4K Android TV 5.499 TL

    32' Uydu Alıcılı TV 1.999 TL

    Cam Set Üstü Ocak 1.199 TL

    Oyuncu Mouse 595 TL

    Saç Kurutma Makinesi 219 TL

    Nakışlı Bebek Yeleği 42,50 TL

    Tekli Bebek Body 21,50 TL

    Bölmeli Melamin Mama Tabağı 59 TL

    Çocuk Çerezliği 24,50 TL

    Biberon Fırçası 7,50 TL

    Bebek Ağız Mendili 21,50 TL

    Kadın Flanel Tek Alt 75 TL
  • BİM'de dev kampanya! 13 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde teknoloji ve bebek ürünleri haftası! Bu hafta BİM'de neler indirimde?

    50' 4K Android TV 5.499 TL

    32' Uydu Alıcılı TV 1.999 TL

    Cam Set Üstü Ocak 1.199 TL

    Oyuncu Mouse 595 TL

    Saç Kurutma Makinesi 219 TL

    Yazma 29,50 TL

    Tekstil Yapıştırıcısı 49 TL

    Tanja Yumak 3'lü 39,50 TL

    Yazma İpi 4,75 TL

    Dantel Yumağı 69 TL
  • BİM'de dev kampanya! 13 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde teknoloji ve bebek ürünleri haftası! Bu hafta BİM'de neler indirimde?

    Trend Cake Batik 200 gr 34,50 TL

    Dantel İpliği 100 gr 29,50 TL

    Lastik Çeşitleri 22,50 TL

    Perde ve Dikiş Aksesuarları 6,50 TL

    Çocuk Çatal Kaşık Seti 2'li 54,50 TL

    Ahşap Saplı Metal Mutfak Aletleri 69 TL

    Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 99 TL
  • BİM'de dev kampanya! 13 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde teknoloji ve bebek ürünleri haftası! Bu hafta BİM'de neler indirimde?

    Sensörlü Şerit Led Işık 179 TL

    Katlanır Laptop Masası 199 TL

    Hareketli Süslü Mumluk 79 TL

    Termos 400 ml 349 TL

    Kazak Tüy Toplama Aleti 89 TL

    Erkek Flanel Tek Alt 75 TL

    Kadın Pelüş Terlik 49,50 TL

    Kadın Balıkçı Yaka Kazak 219 TL

    Kadın Taşlı Hırka 239 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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