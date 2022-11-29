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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİM'de temizlik ürünlerinde indirim! 29 Kasım 2022 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi, 29 Kasım Salı günü yayınlandı. BİM aktüel kataluğunda yer alan onlarca ürün 29 Kasım Salı günü itibarıyla satışa sunuldu. İşte, 29 Kasım 2022 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...

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  • BİM'de temizlik ürünlerinde indirim! 29 Kasım 2022 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

    BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da alışveriş severler ile paylaşıldı. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan; 3 katlı kağıt havlu, sıvı bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi tableti, çamaşır suyu, mikrofiber temizlik seti, bralet slip takım, ribana ip askılı atlet, dana dilimli salam, kokteyl sosis, patatesli tepsi böreği gibi onlarca ürün 29 Kasım Salı gününden itibaren indirimli fiyatıyla raflardaki yerini aldı. İşte, 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...
  • BİM'de temizlik ürünlerinde indirim! 29 Kasım 2022 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

    3 Katlı Kağıt Havlu 39,50 TL

    Sıvı Bulaşık Deterjanı 49,00 TL

    Bulaşık Makinesi Tableti 245,00 TL

    Çamaşır Suyu 34,50 TL

    Mikrofiber Temizlik Seti 55,00 TL

    Ön Fermuarlı Detaylı Sütyen 89,00 TL

    Straplez Sütyen 79,00 TL

    Bralet Slip Takım 99,00 TL

    Bardak Noodle 6,50 TL

    Omega 3 Yumurta 102lu 24,75 TL

    Patatesli Tepsi Böreği 36,50 TL

    Pepperoni Sucuk 34,50 TL

    Kakaolu Fındık Kreması 49,00 TL
  • BİM'de temizlik ürünlerinde indirim! 29 Kasım 2022 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

    2 Aralık Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu
  • BİM'de temizlik ürünlerinde indirim! 29 Kasım 2022 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste
  • BİM'de temizlik ürünlerinde indirim! 29 Kasım 2022 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste
  • BİM'de temizlik ürünlerinde indirim! 29 Kasım 2022 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste
  • BİM'de temizlik ürünlerinde indirim! 29 Kasım 2022 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

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