BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da alışveriş severler ile paylaşıldı. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan; 3 katlı kağıt havlu, sıvı bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi tableti, çamaşır suyu, mikrofiber temizlik seti, bralet slip takım, ribana ip askılı atlet, dana dilimli salam, kokteyl sosis, patatesli tepsi böreği gibi onlarca ürün 29 Kasım Salı gününden itibaren indirimli fiyatıyla raflardaki yerini aldı. İşte, 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...