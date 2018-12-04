BİM marketlerde 7 Aralık cuma günü Venus V4 telefonu satılacak. Piyasada 1.299 TL olan Venus V4 BİM'de 949 TL'ye satılacak. BİM daha önce Samsung Note 8 cep telefonunu da satmıştı. Talep sayısının yüksek olmasından dolayı sabah erken saatlerde mağaza önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Cep Telefonu Venus V4 Ana Özellikleri

Android 7.0 Nougat

13 MP Arka

5 MP Ön Kamera

5,5‘’ HD ekran

32 GB Dahili Hafıza

3 GB Ram

5000 mAH Batarya

BİM 949 TL'YE SATACAK

Vestel Venüs V4 telefonunda Android 7.0 işletim sistemi var. İçinde telefonunu sıklıkla kullananların ve kesintisiz olarak saatlerce telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi hedefleyenlerin rahatlıkla tercih edebilecekleri akıllı cep telefonu, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da teknoloji tutkunlarını mutlu eden Vestel Venüs V4 fiyatları ile erişilebilir aralıklarda bulunuyor. Kısıtlı bütçesiyle tatmin edici performansa sahip bir telefona yatırım yapmak isteyenlerin yönelebilecekleri model, alternatif renk seçenekler sunuyor.

152 mm’lik uzunluğa, 8,7 mm’lik kalınlığa ve 182 gramlık ağırlığa sahip telefon, metal kasası ve çerçevesiyle sağlamlığından ödün vermiyor. Ekrana konumlandırılan sanal tuşlar aracılığıyla işletim sistemi ve uygulamaların kolaylıkla yönetilebildiği ürün, radyo desteği ve 3.5 mm jak çıkışıyla çok amaçlı değerlendirilebiliyor. 802.11n Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 ile güncel beklentilere çözüm sunan aygıt; evde, iş yerinde ya da yolculukta, İnternet olanaklarının kullanılabilmesini sağlıyor. 4.5G (LTE Cat.4) aracılığıyla VoLTE görüşmelerine kapı aralayan Vestel Venüs V4 modelleri, geniş ekranıyla uygulama ve multimedya içeriklerinin takibini kolaylaştırıyor. IPS LCD yapısındaki 5.5 inçlik ekranı sayesinde, 1280x720 piksel çözünürlüklü görüntülere imza atan Vestel Venüs V4 özellikleri ile giriş sınıfının güçlü üyelerinden biri oluyor. Corning Gorilla Glass 3 ile çizilmeye karşı direnç kazanan çoklu dokunma destekleyen kapasitif ekran, parlaklık oranı ve renk canlılığı noktasında sınıfı geçiyor.

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