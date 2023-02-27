Bim aktüel ürünler kataloğu, her hafta olduğu bu hafta da Salı ve Cuma günlerine özel olarak yayınlandı. 28 Şubat Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda kahvaltılıklardan süt ürünlerine kadar birçok ürün satışa sunuluyor. 3 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda ise XXL Fastfreyer dikkat çekti. İşte 28 Şubat - 3 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam indirim listesi...