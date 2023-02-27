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BİM'e Fastfryer geliyor! 28 Şubat - 3 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

BİM aktüel ürünler kataloğu, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM 28 Şubat - 3 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta indirimli ürünleri satışa çıkaran BİM'de bu hafta televizyon, dik süpürge, çift yönlü ısıtıcı ve fastfryer geliyor. İşte 28 Şubat - 3 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

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  • BİM'e Fastfryer geliyor! 28 Şubat - 3 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam indirim listesinde teknolojik ürünlerkampanyası!

    Bim aktüel ürünler kataloğu, her hafta olduğu bu hafta da Salı ve Cuma günlerine özel olarak yayınlandı. 28 Şubat Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda kahvaltılıklardan süt ürünlerine kadar birçok ürün satışa sunuluyor. 3 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda ise XXL Fastfreyer dikkat çekti. İşte 28 Şubat - 3 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam indirim listesi...
  • BİM'e Fastfryer geliyor! 28 Şubat - 3 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam indirim listesinde teknolojik ürünlerkampanyası!

    3 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

    Nevresim seti 249,00 TL

    Lastikli Çarşaf Seti 159,00 TL

    Yumuşak Dokulu Ev Giyimi 199,00 TL

    Omuz Çantası 85,00 TL

    Eşofman Altı 79,50 TL
  • BİM'e Fastfryer geliyor! 28 Şubat - 3 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam indirim listesinde teknolojik ürünlerkampanyası!

    50 inç Android Led TV 5.599,00 TL

    Dik Süpürge 649,00 TL

    Fastfryer 2.599,00 TL

    Çift Yönlü Isıtıcı 399,00 TL
  • BİM'e Fastfryer geliyor! 28 Şubat - 3 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam indirim listesinde teknolojik ürünlerkampanyası!

    Donuk Baget 39,95 TL

    Bütün Piliç Poşet 37,50 TL

    Dana Kangal Sucuk 69,00 TL

    Baton Piliç Salam 36,00 TL

    Üçgen Mantı 27,50 TL

    Kaşık Pasta 69,00 TL
  • BİM'e Fastfryer geliyor! 28 Şubat - 3 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam indirim listesinde teknolojik ürünlerkampanyası!

    Yarım Yağlı Yoğurt 99,00 TL

    Tost Peyniri 175,00 TL

    Beyaz Peynir 57,50 TL

    Kefirli Yoğurt 13,50 TL

    Labne 46,50 tL

    Süt Çeşitleri 34,50 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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