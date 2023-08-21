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BİM her hafta Salı ve Cuma olmak üzere, içinde indirimli ürünlerin sunulduğu aktüel kataloğunu yayınlıyor. 22 Ağustos BİM aktüel kataloğunda; temizlik ürünleri, bebek bezi, gazlı içecekler ve kozmetik gibi birçok ürün indirime giriyor. İşte, detaylar...