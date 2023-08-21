BİM'e temizlik malzemeleri ve kozmetik ürünler geliyor! İşte 22 Ağustos Salı BİM aktüel ürünler
Her Cuma ve Salı günü yayınlanan BİM aktüel kataloğunda birçok kategoriden indirimli ürüne yer veriliyor. 22 Ağustos BİM aktüel kataloğunda kozmetik ürünler, bebek bezi, temizlik malzemeleri ve çeşitli gıda ürünleri yer alıyor. İşte, BİM güncel aktüel kataloğu...
BİM her hafta Salı ve Cuma olmak üzere, içinde indirimli ürünlerin sunulduğu aktüel kataloğunu yayınlıyor. 22 Ağustos BİM aktüel kataloğunda; temizlik ürünleri, bebek bezi, gazlı içecekler ve kozmetik gibi birçok ürün indirime giriyor. İşte, detaylar...
Tam Yağlı Süt - 21,50 TL
Portakal Aromalı Gazlı İçecek - 19,50 TL
Frambuaz Aromalı Gazoz Çamlıca 2,5 L - 21,50 TL
Fesleğen Tohumlu Aromalı İçecek Çeşitleri Juss 250 ml - 14,50 TL
Mandalina Aromalı Maden Suyu Sırma 1 L - 11,50 TL
Siri Limonata - 14,50 TL
Kahve Çeşitleri Cafe Crown 16'lı - 33,50 TL
Soğuk Kahve Çeşitleri - 9,75 TL
Küp Gofret Fiskobirlik Bence 200 g - 19,50 TL
Sleepy Bebek Bezi - 225,00 TL
Konsantra Yumuşatıcı Bingo - 98,50 TL
Toz Deterjan Ariel 7 kg - 239,00 TL
Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu Maylo - 15,50 TL
Saç Şekillendirici Krem Hobby 250 ml - 29,75 TL
Duş Jeli Palmolive - 79,50 TL
Yüzey Temizleyici Asperox 2,5 L - 45,00 TL
Prill Bulaşık Makinesi Tableti - 155,00 TL
Sinoz Güneş Kremi - 269 TL
Hobby Saç Şekillendirici - 29,75
Head&Shoulders - 129 TL
Repute/Chronic Deodorant - 29,50 TL