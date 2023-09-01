BİM üst yönetiminde değişim BİM'in üst yönetiminde yeni atamalar yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş görevi Mahmud Muhammed Topbaş'a devretti. Şirkette uzun yıllardır İcra Kurulu Üyesi ve COO olarak görev yapan Galip Aykaç şirketteki mevcut görevlerinden ayrılarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut İcra Kurulu yapısı sonlandırıldı ve CEO pozisyonu oluşturuldu. 2005 yılından bu yana CFO ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Haluk Dortluoğlu CEO olarak atandı

BİM’in Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Latif Topbaş görevini Mahmud Muhammed Topbaş’a devretti. Firmadan yapılan açıklamaya göre 1 Eylül 2023 itibariyle BİM’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Muhammed Topbaş oldu. Şirkette uzun süredir İcra Kurulu Üyesi ve COO olarak görev yapan Galip Aykaç bu görevlerinden ayrılarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca şirketteki mevcut İcra Kurulu yapısı sona erdirilerek “Chief Executive Officer” (CEO) pozisyonunun oluşturulmasına karar verildi. 2005 yılından bu yana şirkette CFO ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Haluk Dortluoğlu’nun CEO olarak atanmasına karar verildi.

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MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ KİMDİR?

Mahmud Muhammed Topbaş, iş hayatına 1995 yılında MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş. firmasında yönetici olarak adım attı.

Daha sonra bir bilgi teknolojileri (IT) girişimi olan Pro-Line Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş. firmasının kuruluşunda büyük ortak olarak bulundu, devamında E-bebek firmasına ortak oldu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü, Avansas Ofis Malzemeleri Ticaret A.Ş. firmasında ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Ayrıca, Evidea Mağazacılık A.Ş. firmasının kuruluşunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Topbaş halen bu görevini sürdürüyor. Muhammed Topbaş evli ve 3 çocuk babası.

HALUK DORTLUOĞLU KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Haluk Dortluoğlu, devamında Harvard Business School’un ileri yöneticilik programını (AMP) tamamladı.

Dortluoğlu, bağımsız denetim kuruluşları Arthur Andersen ve Ernst&Young’da sekiz yıl görev yaptıktan sonra, 2003 yılında Türk Hava Yolları Muhasebe Direktörlüğü görevini üstlendi.

BİM’in 2005’ten bu yana Finans Direktörü (CFO) ve 2010’dan bu yana ise İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Dortluoğlu, eş zamanlı olarak 2015’te hizmete giren FİLE Marketleri’ni kurdu. Dortluoğlu kuruluşundan bu yana FİLE İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Dortluoğlu bu görevlerine ek olarak 2021 yılından beri, Fas’ta faaliyet gösteren BIM MAROC’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ve 2019 yılından beri FLO Mağazacılık’ın Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yürütüyor. Haluk Dortluoğlu evli ve 2 çocuk babası.