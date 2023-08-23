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        Haberler Gündem Bingöl'de çıkan orman yangını 7 saatte kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Bingöl'de çıkan orman yangını 7 saatte kontrol altına alındı

        Bingöl'ün merkeze bağlı Uzunsavat köyü yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 21:49 Güncelleme: 23.08.2023 - 21:49
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        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altında
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        Merkeze bağlı Uzunsavat köyü yakınında saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

        İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 25 personel ile müdahale edildi. Köylülerin de desteğiyle yangın saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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