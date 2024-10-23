'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Ankara galası yapıldı

İlk Türk operası 1934'te yılında ilk kez sahneye Ankara Resim Heykel Müzesi’nde konulmuştu. 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın galası için opera 90 yıl sonra evine geri döndü.

BKM’nin yapımcılığında beyaz perdeye taşınan ve vizyonuna sayılı günler kalan ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Ankara galası, filmin çekimlerinin de yapıldığı Ankara Resim Heykel Müzesi - Türk Ocağı Salonu’nda gerçekleşti.

90 YIL SONRA OPERA HİKAYESI BAŞLADIĞI YERDE RESİM HEYKEL MÜZESİ’NDE

'BİR CUMHURİYET ŞARKISI' İLE YANKILANDI

Başkentliler tarafından alkışlar eşliğinde yoğun ilgiyle karşılanan ekip, film izleme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncular, ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı' için; “Şu anda bir kültür devriminin başladığı ilk noktadayız. Ülkemizde eğer bugün Tiyatro, Opera, Kültür ve Sanat varsa bunun başlangıç noktası 90 yıl önce burada, Ankara Resim Heykel Müzesi’nde sahnelen ilk operanın gücü sayesindedir. Filmimizi burada çektik. Çekimler sanki daha dün gibi... Kelimelerle ifade edemeyeceğimiz duygu dolu hisler içindeyiz. Şu an burada filmi izleyecek olmamız gerçekten çok başka. Filmi çekerken acaba burada izler miyiz demiştik. Ve bugün buradayız. Gurur verici bir an bizler için. İçeriğiyle, duygusuyla, anlatmak istediği ile ve bugüne vermek istediği hislerle bence son zamanların en önemli filmini yaptık. İnşallah seyirciye ulaşır, inşallah seyircimiz de aynı duyguları alır. Bizler çok gururlu ve mutluyuz. Mustafa Kemal Atatürk, Münir Hayri, Adnan Saygun sayesinde bugün buradayız. Hikaye 90 yıl sonra bugün tekrar evinde. Bundan daha güzel bir şey yok…” yorumunda bulundular.