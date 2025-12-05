Bir dostluk hikâyesi

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği "Efes’in Sırrı", 2026’nın en eğlenceli aile filmlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu; Kamuran Süner ve Zeynep Süner’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Gökhan Tiryaki’nin üstlendiği "Efes’in Sırrı" çocuklara merak ve keşif dolu bir yolculuk sunarken, ailelerin de birlikte izlemekten keyif alacağı sımsıcak bir dostluk hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

Efes Antik Kenti’nin büyülü atmosferinde geçen "Efes’in Sırrı" içine kapanık bir çocuk olan Tuna’nın, gizemli bir şekilde yeniden çocukluğa dönen bir grup arkeologla yollarının kesişmesini ve bu olayla başlayan merak ve heyecan dolu macerayı anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda; Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.