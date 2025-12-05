Habertürk
        Bir dostluk hikâyesi

        Bir dostluk hikâyesi

        Senaryosunu Kamuran Süner ve Zeynep Süner'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin üstlendiği "Efes'in Sırrı", Tuna'nın, gizemli bir şekilde yeniden çocukluğa dönen bir grup arkeologla yollarının kesişmesini hikâye ediniyor

        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 21:32 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:32
        Bir dostluk hikâyesi
        Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği "Efes’in Sırrı", 2026’nın en eğlenceli aile filmlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

        Senaryosunu; Kamuran Süner ve Zeynep Süner’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Gökhan Tiryaki’nin üstlendiği "Efes’in Sırrı" çocuklara merak ve keşif dolu bir yolculuk sunarken, ailelerin de birlikte izlemekten keyif alacağı sımsıcak bir dostluk hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

        Efes Antik Kenti’nin büyülü atmosferinde geçen "Efes’in Sırrı" içine kapanık bir çocuk olan Tuna’nın, gizemli bir şekilde yeniden çocukluğa dönen bir grup arkeologla yollarının kesişmesini ve bu olayla başlayan merak ve heyecan dolu macerayı anlatıyor.

        Filmin oyuncu kadrosunda; Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.

        Filmin Konusu: Efes’teki bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli harita ve sihirli bir mağara, yetişkin arkeologları Tuna ve okul arkadaşı Damla ile aynı yaşa indirir. Tuna’nın, kendisine zorbalık yapan Anıl’dan kurtulmak için bu ‘yeni arkadaşlara’ ihtiyaç duyması ve ajanların haritanın peşine düşmesi ise ekibi hızla birbirine yaklaştırır. Tuna, Damla ve artık çocuk haline dönen arkeologlar, bir yandan büyümenin sırrını çözmeye ve ajanlardan kaçmaya diğer yandan Efes’in kadim gizemini açığa çıkarmaya çalışırken sıcak, sürükleyici ve bol kahkahalı bir dostluk yolculuğuna adım atar.

        #Efes'in Sırrı
