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Bir mucize kurtuluş da Gaziantep'ten! Adnan Muhammet Korkut nasıl hayatta kaldığını anlattı

Gaziantep'te yıkılan 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 94 saat sonra AFAD ekiplerince yürüyerek çıkartılan Adnan Muhammet Korkut, annesinin yetiştirdiği çiçekleri yiyerek hayatta kaldığını belirterek, "Enkaz altında uyumamak için cep telefonu alarmını 25 dakikaya kurdum. Çok dua ettim. Elimdeki tahta parçasıyla tavana vurarak AFAD ekiplerine sesimi duyurdum" dedi

Bir mucize kurtuluş da Gaziantep'ten! Adnan Muhammet Korkut nasıl hayatta kaldığını anlattı
İHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep'i de etkiledi. Şehit Kamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut, 94 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.

"ANNEMİN ÇİÇEKLERİNİ YEDİM"

Salonda yatarken depremin olmasıyla enkaz altında kaldığını ifade eden Adnan Muhammet Korkut, "Üşümemek için üzerime battaniyeyi aldım. Hayatta kalmak için kendi idrarımı içtim. Annemin yetiştirdiği çiçeklerin parçaları vardı onu yedim. Ayaklarım da donuyordu. Bir parça kıyafet buldum. Ayağıma çorap yaptım. Süreyi öyle geçirdim. Bulunduğum alan evin salonu ama dirseğimle elimin boşluğu arasında. Diz üstü yürüyemiyordum, asker yürüyüşü yaptım. O şekilde hayatta kalmaya çalıştım. Telefonumu kaybetmiştim ilk başta. 6 saat sonra alarm çaldı. Telefonu elime aldım. Şebeke çekmiyordu. Şebekenin çekmesi için taşların içinde mücadele ettim. 25 dakikada alarm kurdum ki yardım gelirse duysunlar ve uyuyup kalmayayım. Şarj ikinci günü bitti. Çaresizce AFAD’ı bekledim. Dışarıdan çığlık sesleri geliyordu. Köpeğim vardı küçük onun sesi geliyordu. Onların sesi bana geliyor benimkisi gitmiyordu. Sadece yardım bekledim. O an Rabbimden istedim. Rabbimi dilimden düşürmedim. Çıkmak için dua ettim hep. Kendini çaresiz yalnız hissediyorsun, her şeyin boş olduğunu hissediyorsun. Yardımı tek AFAD’dan bekledim. Annemden babamdan ulaşırım diye. Annemle babam kardeşlerim yaşıyor mu, bunun stresi de üzerimdeydi. Kendimi yırttım. Namaz kılmaya çalıştım. Vakit geçmiyordu ilahi okudum. Elimde değnek parçası vardı. Tavana vura vura sesimi duyurmaya çalıştım. 4. gününde AFAD ekibi sağolsun yardıma geldi. Ondan dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

"ÇIKAR ÇIKMAZ SU İSTEDİM"

Korkut, "Onlar da deprem anında ortalığa karışıyor. Annemin yetiştirdiği çiçeklerden biraz yedim. Karnımı doyururum diye. Suyu da kendi idrarımla yetinmeye çalıştım. Ekiplerin bana ulaştığı an sesimi son bir defa kullanmaya çalıştım. Günleri takip ediyordum. Rabbim bugün Cuma akşamı olacak. Rabbim güzel haber diye dua ettim. Yanımdan bağırış sesleri geliyordu. Elimdeki sopayı tavana vura vura kırdım. Can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ekipler seslerini bana ulaştırdılar. Yerim belli olmadığı için kıramadılar. Ekipler üzerimdeydi. Beni biliyorlar ama sesimi duyamıyorlardı. Sonra baktım uzaktan bir delikten bir ışık geldi. 'Adnan' dediler. 'Neredesin' dediler. 'Yaşıyorum' dedim. 'Dediğimiz yere gelebilecek misin' dediler. Sonra bir süre 5 saat bekledim. Ondan sonra kendi çabalarımla çıktım öyle oldu. Çıkar çıkmaz sadece su istedim. Suya çok ihtiyacım vardı. Annem bana güzel bir yemek yapar, teyzemlere gideriz güzel bir yemek yeriz diye. Galatasaraylıyım. Biraz fanatiğim. Benim pazartesi günü öğlen uçağım vardı. Eskişehir’e gidecektim. Eskişehir’e transfer olacaktım. Hayal kırıklığına uğradım. AFAD, GASKİ ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Anne Pakize Korkut ise gözyaşları içinde oğluna sarılarak, “Rabbim bize bağışladı. Allah depremin altındakilere de yardım etsin. Çok bekledik ama mutlu sonla bitti” ifadelerini kullandı.

Tekerlekli sandalye ile röntgene götürülen ve sağlık durumu iyi olan Adnan Korkut, birkaç saat müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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