BİR PERİ MASALI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Alp, Zeynep’i yeni hayatında bulmuş ve köşeye sıkıştırmıştır. Zeynep, onu ele vermemesi için Alp’i ikna edebilecek midir? Onu ikna etse bile Zeynep’i en çok korkutan kişi onun izini bulmuştur: Babası.

Onur ise kendi babasıyla ilk kez Zeynep sayesinde yüzleşmeye karar vermiştir. Fakat bu yüzleşmenin sonucu çok ağır olur. Hamit’in yokluğunda varis savaşı için Harika, Onur’a karşı iyice cephe alır. Ama bu savaşın ilk galibi herkes için büyük bir sürpriz olacaktır.