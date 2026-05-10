Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bir yanardağın içinde yaşıyorlar! Japonya'nın gizli kalmış volkanik adası Aogashima'da hayat nasıl akıyor?

        Bir yanardağın içinde yaşıyorlar! Japonya'nın gizli kalmış volkanik adası Aogashima'da hayat nasıl akıyor?

        Japonya açıklarında, aktif bir yanardağın tam kalbinde yaşam süren insanların dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Tehlike ve doğal güzelliğin iç içe geçtiği, dünyanın en izole noktalarından biri olan Aogashima Adası'nın nefes kesen coğrafyası sizi çok şaşırtacak. İşte aktif bir volkanın kraterindeki o sıra dışı yaşama dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 09:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Pasifik Okyanusu'nun zorlu sularında, her an patlama riski taşıyan aktif bir yanardağın içinde kurulan Aogashima Adası, izole yaşamıyla görenleri hayrete düşürüyor. Hem sarsıcı tarihi geçmişiyle hem de doğanın sunduğu jeotermal mucizelerle ayakta kalan bu eşsiz topluluğun inanılmaz yaşam tarzını sizin için derledik!

        2

        AKTİF BİR VOLKANIN KALBİNDE YAŞAM

        Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyinde, Filipin Denizi'nin ortasında yer alan Aogashima Adası, doğanın hem yıkıcı hem de büyüleyici gücünü aynı anda gözler önüne seriyor.

        3

        Bu sıra dışı ada, aslında aktif bir yanardağın kraterinden başka bir şey değil. Sadece kraterin içinde yaşamakla kalmayan bölge halkı, bu eşsiz coğrafyanın tam ortasında yükselen ikinci bir küçük kraterle de iç içe bir hayat sürüyor.

        4

        Aogashima, Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından aktif volkan olarak sınıflandırılmasına rağmen, ada sakinleri bu tehlikeli bölgeyi evleri olarak benimsemekten asla vazgeçmiyor.

        5

        DÜNYANIN EN İZOLE YERLEŞİM YERLERİNDEN BİRİ

        Pasifik Okyanusu'nun hırçın suları ve dik kayalıklarla çevrili olan Aogashima'ya ulaşmak başlı başına büyük bir zorluk taşıyor. Adaya ulaşım yalnızca komşu ada olan Hachijojima üzerinden kalkan bir feribotla veya kapasitesi oldukça sınırlı olan bir helikopterle sağlanabiliyor.

        6

        Ancak okyanusun şiddetli rüzgarları ve değişken hava koşulları nedeniyle feribot seferleri sık sık iptal ediliyor. Yaşanan bu coğrafi izolasyon, adadaki yaşamı dış dünyadan neredeyse tamamen kopararak kendi kendine yeten, kapalı ve sessiz bir ekosistem yaratıyor.

        7

        DOĞANIN SUNDUĞU EŞSİZ NİMETLER VE JEOTERMAL ENERJİ

        Sürekli bir tehlike altında olmalarına rağmen, adalılar volkanik yapının sunduğu doğal nimetleri günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmiş durumda. Yerin altından fışkıran sıcak su ve buhar, adada hem ısınma ihtiyacı hem de mutfak kültürü için aktif olarak kullanılıyor.

        8

        Özel olarak hazırlanmış jeotermal fırınlarda pişen yemekler, adanın en büyük kültürel özelliklerinden biri. Ayrıca volkanik buharla ısınan doğal saunalar ve kaplıcalar, hem ada halkının hem de buraya ulaşmayı başaran nadir turistlerin en büyük dinlenme alanını oluşturuyor.

        9

        GEÇMİŞİN KARANLIK İZLERİ VE BÜYÜK FELAKET

        Adanın tarihi, doğanın affetmez yüzünü gösteren oldukça trajik olaylarla dolu. 1785 yılında meydana gelen ve haftalarca süren büyük patlama, adadaki nüfusun neredeyse yarısının hayatını kaybetmesine neden oldu.

        10

        Hayatta kalanlar ise çaresizlik içinde adayı terk etmek zorunda kaldı. Ancak insanların doğdukları topraklara olan güçlü bağlılığı öylesine büyüktü ki, yaklaşık elli yıl süren uzun bir sürgünün ardından eski sakinler bu tehlikeli topraklara geri dönerek adadaki yaşamı sıfırdan yeniden inşa etti.

        11

        GÜNÜMÜZDE AOGASHIMA VE GELECEK KAYGISI

        Bugün Aogashima'da 160 civarında insan yaşıyor. Dünyanın geri kalanında teknolojinin ve hızın egemen olduğu bir çağda, bu bir avuç insan doğanın ritmine ayak uydurarak mütevazı yaşamını sürdürüyor.

        12

        Her an yeni bir volkanik patlama riski olsa da adalılar, yemyeşil doğası, yıldızlarla dolu berrak gökyüzü ve jeotermal zenginlikleri nedeniyle Aogashima'dan ayrılmayı düşünmüyor.

        13

        Doğanın tam kalbinde, tehlike ve huzurun kesiştiği bu eşsiz adadaki yaşam, insanın zorluklara uyum sağlama yeteneğinin en somut kanıtı olarak varlığını korumaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Eber sarısı"nın bulunduğu alanı tahrip edene 3 milyon 496 bin lira ceza kesilecek

        Nesli tehlike altındaki endemik bitkilerden "Eber sarısı"nın yetiştiği alanları tahrip edenlere 3 milyon 496 bin 767 lira ceza kesilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        "Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!"
        "Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!"
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Sağlık Bakanlığı harekete geçti
        Sağlık Bakanlığı harekete geçti
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar