'Bir Yuvam Olsun' yarın SHOW TV'de başlıyor SHOW TV'nin yeni programı 'Bir Yuvam Olsun', profesyonel emlakçılar Yiğit Portakal ile İrem Cengiz'in sunumuyla yarın SHOW TV'de başlıyor. Portakal ile Cengiz, Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'ya 'Bir Yuvam Olsun'u ve kişilerin konut satın alırken dikkat etmesi gereken unsurları anlattı

Ev arıyorsunuz ama istediğiniz evi bulamıyor musunuz?

O halde alanında uzman iki emlakçı İrem Cengiz ve Yiğit Portakal, sizin için 'Bir Yuvam Olsun' diyor.

Profesyonel emlakçılar İrem Cengiz ve Yiğit Portakal, bir avukatla birlikte SHOW TV'de ekranlara gelecek olan 'Bir Yuvam Olsun’da her eve tek tek bakıp, kiralık-satılık fark etmez; ihtiyacınız ya da hayaliniz olan o evi sizin için bulacak.

İrem Cengiz ile Yiğit ortakal, zaman zaman renkli atışmaların da yaşanacağı programda kiracı-ev sahibi arasında yaşanan hukuki anlaşmazlıklarla ilgili uzman görüşlerine de yer verip, ihtiyacınız ya da hayaliniz olan o evi sizin için arayacak.

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Profesyonel emlakçılar İrem Cengiz ile Yiğit Portakal, Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'nın sorularını cevapladı. Cengiz ile Portakal, yeni programları 'Bir Yuvam Olsun'u ve kişilerin konut satın alırken dikkat etmesi gereken unsurları anlattı.

"ÜLKEMİZE VE DÜNYAYA AÇILMAYA HAZIRIZ"

* SHOW TV'nin yepyeni programı 'Bir Yuvam Olsun', hayırlı olsun. Neler hissediyorsunuz? Sizleri biraz tanıyabilir miyiz?

Yiğit Portakal: Öncelikle çok teşekkür ederiz. Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldum. Okuduğum süre boyunca çeşitli satış ve saha işlerinde yarı zamanlı çalıştığım sırada sevgili annemin emlak ofisi açma isteği oldu ve benden destek istedi. Ben de onu hiç kırmadan hemen kabul ederek ilk etapta 7-8 metrekare dükkanımızda işe koyulduk. Aralık 2019’da çıktığım bir buçuk aylık Ege ve Akdeniz seyahatinde hobi olarak çektiğim videolarla başladığım serüven zamanla dijital platformda ilgi gördü ve bugünleri hazırladı. SHOW TV için ‘Bir Yuvam Olsun’ proje teklifi sevgili yapımcılarımızdan ilk geldiği gün çok duygulandım ve bir saniye bile düşünmeden kabul ettim. Artık tüm ülkemize ve dünyaya ciddi anlamda açılmaya ben ve ekibim hazırız.

İrem Cengiz: Ben İrem Cengiz, 26 yaşındayım ve gündelik yaşamımda da emlak işiyle uğraşıyorum. Çok heyecanlıyız. Bizim ilk deneyimimiz ve şu an program benim ilk çocuğum gibi üstüne titriyorum ve her detayında daha da çok heyecanlanarak hazırlanmaya devam ediyorum.

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* 'Bir Yuvam Olsun' programı sizlerin sunumuyla ekrana gelecek. Nasıl bir araya geldiniz? Programdan önce tanışıyor muydunuz? Yiğit Portakal: İrem Cengiz, 3-4 senedir tanıdığım hem arkadaşım hem de meslektaşımdı. Hatta bir süre benim YouTube videolarıma katılmıştı. Kendisine bu teklifi götürdüğümde doğru insan olduğunu biliyordum. O da gözleri parlayarak kabul etti. Adeta puzzle gibi işledi her şeyimiz… İrem Cengiz: Evet, Yiğit ile hem aynı bölgede emlak işiyle uğraşıyoruz hem de 4 senedir samimi arkadaşlığımız sürüyor. Yiğit YouTube’da da emlak videoları çekiyor ve çok iyi ilerliyor. Yapım şirketimiz ile görüşmeler sağlandıktan sonra Yiğit’in önermesi ile ben de programa dâhil oldum. "TADINI ÇIKARTIYORUZ" * 'Bir Yuvam Olsun'a nasıl hazırlandınız? Yiğit Portakal: Ekibimizin profesyonelliğini iş başladığında, çekimler sırasında sette göreceğimizi biliyordum. Meraklıydım ne, nasıl olacak diye… Aslında hazırlanmak o kadar kolay oldu ki… Her iş bölümünde kendine düşen işleri tecrübeli ve profesyonel kişilerle yapmanın tadını çıkartıyoruz diyebilirim. Tabii kendi ürettiğim içeriklerimde hem yöneten, hem sunan, organize eden kişi kendim olduğundan burada karşılaşacağım birtakım kolaylıklar ve zorluklar olacaktı. Zorluklar; kendi tarzımı televizyon formatına daha uygun hâle getirmekti ve bu konuda biraz çekincem vardı. Fakat ekibimizin ve yapımcılarımızın nokta dokunuşları ile işlerim çok çok daha kolaylaştı. Yeni heyecan, yeni düzen derken ‘Tak!’ diye alışıverdik birbirimize… İrem Cengiz: Aslında şok içerisindeydim. Hayal gibi ilerliyordu ama ekibimiz o kadar iyi ve tatlılar ki… Her anımızda yanımızdalar ve bizi destekliyorlar. Aslında işimizi yapıyoruz ve kendimize güvendiğimiz bir alanımız var. O yüzden hem ekibin desteği hem de kendimize güvenimiz sayesinde hızlı ve güzel bir hazırlanma süreci yaşadık. "İSTEDİKLERİ O EVİ BULACAĞIZ" * Programı anlatabilir misiniz? İzleyicileri 'Bir Yuvam Olsun'da neler bekliyor? Yiğit Portakal: Programımızda iki emlakçı / sunucumuz var. Biri bendeniz Yiğit, bir diğerimiz İrem… İkimiz de kendi hayatlarımızda, işlerimizde başarılı ancak en önemlisi insan canlısı, sosyal, eğlenmeyi bilen ve insanlara yardım etmeyi seven insanlarız. Son yıllarda gündemde sıklıkla yer alan bazı emlak sorunlarını, ev bulma sıkıntılarını, emlakçı ile yaşanan durumları, gayrimenkul hukuku alanındaki günlük insanların yaşadıkları problemleri tek tek, elimizden gelen tüm güç ve bilgi birikimi ile çözümleyeceğiz. Tabii ki eğlendirerek! Hepimizin günlük hayatları, iş, aile, ev koşturmacaları arasında birtakım stresler yaşanabiliyor. Biz de, bize başvuran sevgili ailelerimizin sorunlarını onları tanıyarak, yeri geldiğinde kişisel sohbetlerimizi de katarak samimiyetimizi elden bırakmadan, yine yeri geldiğinde şakalaşarak çözüme kavuşturacağız ve istedikleri o evi bulacağız. REKLAM

"ONLARIN SESİ OLABİLMEK EN ÖNEMLİ HUSUS" * 'Bir Yuvam Olsun', ihtiyaçları ve imkanları dâhilinde ev arayanların can simidi olacak. Türkiye’yi karış karış gezecek ve ihtiyaç sahibi kişilerin aradığı o evi, onlar için bulacaksınız. Bu süreçte sizler için en önemli husus ne olacak? Yiğit Portakal: Tek bir şey diyeceğim; tüm Türkiye’nin yaşadığı, dile getiremediği, dile getirmek isteyip, alan veya platform bulamadığı büyük ve güncel emlak konularını çözümleyerek, SHOW TV ekranlarından herkesin evlerine girip, onların sesi olmak ve milletimizle tek yürek olmak en önemli amacımız… İrem Cengiz: Şu an ülkemizin her yerinde emlak sorunu yaşayan ailelerimiz var. En önemli husus; bence onların sesi olabilmek. Aileyi iyi analiz edip, ihtiyaçlarını anlayıp, onların sesi olmak... Ondan sonrası bizim iş alanımıza giriyor, onların mutlu olabileceği bir yuva bulmaya aracı olmak... "ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ" * 'Bir Yuvam Olsun'da kiralama, satma ya da satın alma konusunda yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıklar hakkında da uzman avukattan bilgi alacaksınız. Profesyonelliğin hâkim olacağı programın, izleyenlerin bilgi sahibi olması açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda izleyenlere neler katacaksınız? Yiğit Portakal: Bildiğiniz gibi sosyo-ekonomik olarak bir avukata danışmak, bir avukatla çalışmak herkesin bütçesine uymayabiliyor. Kendi ailemin bile zamanında böyle bir gücü olmadığı günlerimiz çok uzakta değil. Özellikle bu alanda yaşanan ve herkesin hayatta mutlaka en az bir kere karşılaşma ihtimali olan ev kiralama, satma gibi durumlarda yaşanmış veya yaşanacak tüm sorunları uzman avukatımızdan destek alarak çözüme kavuşturacağız. Amacımız aslında bir yandan da seyircilerimizin aradığı sorulara, yaşadığı problemlere çözüm ve sonuç bulması olacak. İrem Cengiz: Ülkemizde ne yazık ki her ailenin danışabileceği bir uzman avukatı yok. Günümüzde yaşanan emlak sorunlarını uzmanımıza sorarak herkesin yolunu aydınlatmak en büyük amacımız. Aynı zamanda izleyicilerimizden gelen soruları da uzmanımıza ileteceğiz. Bir ev alırken, kiralarken ya da evini satmak, kiralamak isterken ortaya çıkan bütün hukuki süreci uzman bir avukata sorup danışabilecekler. REKLAM

"BİZ ARTIK BURADAYIZ" * Profesyonel emlakçılar olarak sizlere göre kişilerin konut alırken dikkat etmesi gereken unsurlar nelerdir? Yiğit Portakal: Öncelikle ‘Tabii ki bütçe’ diyenler olacaktır ancak ben farklı bir açıdan gireceğim konuya; hangi şehirde yaşadığınızı ve yaşadığınız şehri iyi bilmelisiniz. Yeni taşınıyorsanız o şehirde daha detaylı bir çalışma yapmalısınız. Şehri bilmek; hangi konumda, bölgede, mahallede yaşayacağını seçebilme lüksü verecektir. Yani nasıl bir yaşama sahip olmak istiyorsunuz veya sahipsiniz bunu kendinize sorup cevaplamalısınız. Ardından bölgenizi / mahallenizi ve bütçenizi belirleyip, birbirine uyumladıktan sonra oda sayısı, iş yerinize uzaklığı / yakınlığı, ‘Güvenlikli / müstakil site veya apartman mı istiyorsunuz?’ gibi soruları da cevaplayarak bölgedeki evleri gezmeye başlayabilirsiniz. Ev alırken de dikkat edeceğiniz en önemli hususlar; teknik ve yasal konular olmalı. Alacağınız konutun tapusunu görmeli, ait olduğu belediyelerden kontrol edip, teyit alabilmelisiniz. Piyasa araştırmasını kendiniz de yapıp, doğru fiyata alıp, almadığınızı bilmelisiniz. Ama yine de derseniz ki; ‘Benim bunları yapacak vaktim yok’, o zaman biz artık buradayız. ‘Bir Yuvam Olsun’ ekibimize başvurabilirsiniz (Gülüyor.) İrem Cengiz: Şöyle ki; birçok maddesi var ancak birkaç tane saymamız gerekirse; öncelikle tapuyu mutlaka görmeleri gerekiyor. Konutun geçmişinden günümüze kadar olan bilgilerini belediyeye gidip, sorma yetkileri var. Satış öncesi ev sahibinin ya da kendisinin emlak danışmanından satış sözleşmesi hazırlamasını rica edin. Kendinizi, haklarınızı koruyun ve mutlaka soru sormaktan çekinmeyiz. A’dan Z’ye ev ile alakalı her konuda soruları sorun ve cevaplarını isteyin. Sonrasında sürpriz yaşamanızı istemeyiz. * Peki sizlerin hayallerini süsleyen evleri betimlemenizi istesem… Yiğit Portakal: Benim iki tane hayalim var. Bir tanesi; minicik de olsa annemle yaşayacağımız ıssız bir koyda, minik bir çiftlikte tinyhouse. Kendi başıma gerçekleştirmek istediğim hayalim ise; denize maksimum 5-10 dakika mesafede, orman içerisi veya biraz köy yakını düz bir arazide çiftlik kurmak. Tek veya maksimum iki katlı bir taş ev, minik bir tarla, yine taş fakat çok yüksek olmayan arazi duvarları… İkincisi ise, tabii ki de yaşadığım şehrin en iyi rezidanslarından birinde bir çatı katı yani penthouse daire… İrem Cengiz: Ahh… Küçüklüğümden beri denize bakan, çok büyük olmayan, tatlı bir ev hayalim var. Belli mi olur? Belki programımız sayesinde konuk olarak Yiğit’ten bana bir yuva bulmasını isteyebilirim (Gülüyor.) "EKRAN BAŞINDA GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE" * Son olarak 'Bir Yuvam Olsun' diyen ihtiyaç sahibi izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Programa başvuru koşulları nedir? Yiğit Portakal: Evet, muhteşem bir programı tüm kalbimiz ve yüreğimiz ile çalışarak siz değerli izleyicilerimizin seyir zevkine sunuyoruz. Umarım bizimle birlikte çok güzel vakitler geçirir, izlerken eğlenir ve öğrenirsiniz. ‘Bir Yuvam Olsun’ diyen izleyicilerimiz için başvuru koşullarımız çok basit; bir yuvaya/yeni bir eve ihtiyaç duymaları… Bizler, sizler için çalışmaya, sizlere arzu ettiğiniz, ihtiyaç duyduğunuz evinizi bulmaya hazırız. Tüm Türkiye’nin emlakçıları olacağız. Bizleri programımızda belirtilen hattan arayarak evinizi satma, kiralamak veya ev ihtiyacı başvurularınızı iletebilirsiniz. Bizler de sizler adına o istediğiniz evleri bulmak için yola koyulacağız. İyi seyirler şimdiden… İrem Cengiz: Siz sevgili ‘Bir Yuvam Olsun’ izleyicileri… Günümüz emlak piyasasına hakim olmak, uzmanımız tarafından sorularınıza cevap bulmak, gönlünüzdeki yuvaya bizlerle birlikte bir aile olarak sahip olabilmek için her cumartesi ve pazar günleri SHOW TV’de bizlerle olun. Sizleri yakından tanıyabilmemiz ve yuva sahibi yapabilmemiz için; 0531 732 96 81 WhatsApp hattı üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Biz heyecanla sizlerle tanışmayı bekliyoruz. Sizler de hazırsanız ekran başında görüşmek dileğiyle… Kendinize güzel bakın… (Gülüyor.) 'Bir Yuvam Olsun', İrem Cengiz ve Yiğit Portakal’ın sunumuyla yarın SHOW TV'de. 'Bir Yuvam Olsun' çok yakında SHOW TV'de başlıyor