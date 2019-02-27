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CESET ÇİÇEĞİ (CORPSE FLOWER) YA DA AMORPHOPHALLUS TITANIUM
Dünyanın en kötü kokusuna sahip olan bitkidir. Kötü kokulu olması nedeniyle ceset çiçeği de deniyor. Latince adı Amorphophallus titanum olan bitkinin boyu 3 metreye kadar çıkabiliyor. Bitki, çiçek açarken çürüyen ete benzer bir koku yayıyor. Ceset çiçeği aslında ölü bir hayvanı taklit etmek için kötü koku yayıyor. Böylelikle leşlerden beslenen sinekleri kendisine çekiyor. Ceset çiçeği genellikle Sumatra Adası'nın yağmur ormanlarında görülüyor.
CESET ÇİÇEĞİ (CORPSE LILY) YA DA RAFFLESIA ARNOLDI
Dünyanın en uzun çiçeği olan Rafflesia Arnoldi, Endonezya’nın Sumatra ve Borneo adaları ve Tayland'daki Khao Sok Milli Parkı'nda görülüyor. Boyutuna nazaran ömrü kısa olan bu bitkinin yaşama süresi ise yalnızca 2 hafta. Taç yapraklarının uzunluğu 1 metre civarında olan Rafflesia, tohumu olmayan bir çiçek. Yani ağaçların kökleri üzerinde parazit olarak yeterli ısı ve suyu bulunca oluşuyor. Oluşumu oldukça zor olduğu için çiçeğin görülmesi de aynı oranda zor. Et yiyen sinekleri kendisine çekmek için kötü koku yayıyor.
SANDBOX TREE (KUM HAVUZU AĞACI) YA DA HURA CREPITANS
Kuzey ve Güney Amerika'da, Amazon ormanlarında bulunun bu ağaç, kimsenin kendine tırmanmasını ve yakınından geçmesini istemiyor. Bu nedenle gövdesi dikenlerle kaplı. Hatta herhangi bir tehditle karşılaştığında meyvelerini dinamit gibi patlatıp etrafına zarar verebiliyor. Bu nedenle dinamiç ağacı olarak da biliniyor. Yerliler zehirli oklar yapmak için ihtiyaçları olan zehri de bu ağaçtan temin ediyor.
KÜSTÜM OTU
Küstüm otu veya küstüm çiçeği olarak da bilinen Mimosa pudica'nın çiçeği ve yapraklarıyla oldukça ilginç. Çünkü ufak yapraklar, dokunduktan sonra katlanıp kapanıyor.
WHISTLING THORN YA DA VACHELLIA DREPANOLOBIUM
Bu bitki hayvanları kendinden uzak tutmak için dikenleriyle ıslık sesi çıkarıyor. Zarar görmemek için hayvanları kendisinden kaçırsa da karıncalarla karşılıklı birbirlerine yardım ediyorlar. Karıncalar, dikenlerin içerisindeki toplara delik açarak yuva kuruyor. Delikler, hayvanları bitkinin dallarından ve yapraklarından uzak tutması gereken ıslık sesi çıkarıyor. Genellikla Afrika kıtasında görülüyor.
AMAZON NİLÜFERİ YA DA VICTORIA AMAZONICA
İngiltere'nin Kraliçesi Viktorya şerefine isimlendirilmiş dev bitki Amazon Nehri üzerinde yaşıyor ve 35 kilograma kadar cisimleri taşıyabiliyor! Vahşi doğada çapları 3 metreye kadar çıkabiliyor. Kökleri ise suyun 8 metre altına kadar inebiliyor. Bitkinin çiçekleri de devasa... 40 santimetre çapa sahip olabiliyorlar ve genelde böceklerle tozlaşıyorlar.
SUİBRİĞİGİLLER YA DA NEPENTHES
Uzak doğuda özellikle Filipinlerde yayılan suibriğigillerin 120 kadar türü var. Yapraklarıyla böcekleri avlıyorlar. Böcek yemesiyle bilinen suibriğigiller kimi zaman küçük kuşları, kurbağaları ya da sürüngenleri yiyebiliyor.
OKALİPTÜS
Dünyanın en uzun boylu çiçekli ağaçlarındandır okaliptus. Okaliptus ağaçları bünyelerinde yüksek miktarda su tutabildikleri ve hızlı büyüyebildikleri için bataklıkları kurutmak için kullanılıyor Okaliptusun ilginç bir özelliği ise salgıladığı kendine özgü kimyasallar nedeniyle civarında başka bitkilerin yaşamasına izin vermemesi. Yapraklarından elde edilen uçucu bir yağ olan cineol uçucu olduğu kadar da yanıcı. Bu nedenle yangın tehlikesine yol açabildiği söyleniyor. Okaliptüs ağaçlarının anavatanı ise Avustralya.
CLARHRUS ARCHERI
Clathrus archeri olarak bilinen ve Avustralya'da yetişen bu mantar, uzaylı filmlerindeki canavarları andırıyor ve korkunç görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Dünyanın en ilginç ve sıra dışı mantar türü olan bu bitkiye halk dilinde şeytanın parmağı deniyor. Parlak kırmızı renklerdeki mantar türü, uzaylı bir canavara da banzetiliyor.
Avustralya ve Avrupa ormanlarında da görülebilien şeytanın parmağı üstündeki jel madde sayesinde etrafa kötü bir koku saçıyor, fakat bu koku sinek ve böcekleri kendine çekiyor. Böylece beslenmeye gelen minik yaratıklar, mantarların üremelerine katkıda bulunuyorlar.
ÖLÜ ADAMIN PARMAKLARI
Xylaria Polymorpha, (ölü adamın parmakları) olarak bilinen bir mantar türü. Nadir bulunan bu mantar türü görüntüsüyle herkesi ürkütüyor.
HYDNORA AFRICANA
Bu kadar bitki arasında en korkutucu olanı, pirananın bitki versiyonu olan bu etobur bitki muhtemelen... Aynı zamanda kendisi büyük bir parazit. Fotosentesez yapmıyor, yanındaki bitkilerden mineral çalıyor.
PODOSTROMA CORNU-DAMAE
Japonya topraklarında yetişen ölümcül kırmızı mantarlar, bilimsel adıyla "Podostroma Cornu-damae."
KANAYAN DİŞ MANTARI
"Yenilmez" olarak sınıflandırılmış bu mantar türünün görünüşü oldukça ilginç. Üstünde gördüğünüz kırmızı kan gibi sıvılar da bir tür antibakteriyel savunma mekanizması.
ARISTOLOCHIA SALVADORENSIS
Kanlı bir kuru kafaya benzeyen "Aristolochia Salvadorensis" bitkisi korkunç olduğu kadar da zehirli.
ASLANAĞZI
Aslanağzının tohum kapsülleri kuruduğunda ortaya böyle kuru kafaya benzer bir görüntü çıkıyor.
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