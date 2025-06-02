Bisiklet yolu ağı 2 bin kilometreye ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hem şehir içi ulaşımda alternatif sağlamak hem de emisyonları azaltmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Bakanlık, "Bisiklet Yolu Master Planı" doğrultusunda şehirlerarası güzergahlarda da ulaşımı destekleyecek şekilde planlamalar yapıyor.

Bu kapsamda Edirne'den başlayan ve Kayseri'ye kadar uzanan Anadolu Koridoru'nda toplam 1681 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu yapımı öncesi uygulama projeleri hazırlandı.

Söz konusu projeyle, hem yerli hem yabancı turistlere çevre dostu seyahat imkanı sunarken, doğa sporları ve bisiklet turizmi açısından da yeni bir cazibe merkezi oluşturulması hedefliyor.

Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülen projelerle 1956 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapıldı.

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Bu yolların önemli kısmı millet bahçeleri içerisinde ve çevresinde yer alıyor. Ulaşım, yeşil alan ve rekreasyon alanlarını birbirine entegre eden bu planlama sayesinde bisikletli ulaşım hem sportif hem de gündelik hayatın parçası haline geliyor.

Bakanlık, bisiklet kullanım oranını artırmayı, motorlu taşıt kaynaklı emisyonları azaltmayı ve şehirlerde güvenli bisikletli ulaşım altyapıları kurmayı hedefliyor.