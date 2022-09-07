Türk şirketlerine metaverse çağrısı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yerli blockchain ağı geliştiricilerinden Bitci Holding, Türk şirketlerini internetin yeni yüzü Metaverse’in sunduğu olanaklarla buluşturmak için yeni yol haritasını belirledi.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan holdingleşmeyle birlikte ulusal ve küresel ölçekte yeni hedeflere odaklandıklarını söyleyen Bitci Holding CEO’su Onur Altan Tan, blockchain teknolojilerinin dijital dünyayı yeniden şekillendirdiğini ve bu durumun hem şirketler hem de kullanıcılar için yeni ve önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Şu ana kadar yerli ve yabancı 33 takımla fan token partnerliği yaptıklarını aktaran Onur Altan Tan, “Bu yolla sadece Türkiye’de spora sağladığımız kaynak 140 milyon TL’yi buldu” dedi.

“BORSAYI YENİ ÜLKELERE TAŞIYACAĞIZ”

Fan token ve borsa tarafında ulusal ve global ölçekteki anlaşmalarla büyümeye devam edeceklerini söyleyen Onur Altan Tan, “Bitci Borsa olarak, hedefimiz global bir yapıda büyüyerek önümüzdeki süreçte Bitci Borsayı dünyanın farklı yerlerine taşıyacağız. Brezilya’da ilkini açtık ve 8 aydır faal durumda. Brezilya Milli takımı ve 5 tane Brezilya takımıyla etkileşimini sürdürüyor. Bunu yanında hem kripto para alım satımını regüle etmiş Portekiz ve Kanada gibi ülkelerde hem de henüz bu alanı regüle etmemiş ama kripto alım satımının yaygın olduğu ülkelerde çalışmalarımız sürüyor. Malta’da, İsviçre’de, Estonya’da bu alanda şirketlerimiz ve lisans çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte biraz daha güneye inerek MENA bölgesi için de adımlarımız olacak” diye konuştu.

“TÜRK OYUN SEKTÖRÜNÜ RADARIMIZA ALDIK”

Blockchain alt yapısının ve teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, blockchain teknolojilerine ve bu alandaki hedeflere odaklandıklarını kaydeden Onur Altan Tan, şöyle konuştu:

“Holding bünyemizdeki Bitci Games ile Metaverse’e giriyoruz. Sadece bir Metaverse yapısı değil, aynı zamanda bir oyun platformu yaratıyoruz. Biz platformu sunuyoruz oyun stüdyolarına ve aynı zamanda Web3 altyapı desteği veriyoruz. Ülkemizde oyun geliştiren çok sayıda oyun stüdyosu mevcut. Buradaki hedefimiz, geliştirilen bu oyunların blockchain üzerinde tokenizasyonla kullanılabilmesi. Dolayısıyla bu oyunları tokenize ederek, hem yatırımcılara yeni bir alan açıyoruz, hem daha büyük bir kitlenin oyunları kullanmasını sağlıyoruz hem de oyun stüdyolarının bundan bir gelir etmesine olanak sağlıyoruz. Yani oyunları blockchaine bağlıyoruz, böylelikle oyundaki bütün ekonomi blockchain üzerinde dönüyor. Şu an görüştüğümüz, 600 bini aktif toplam iki milyon kullanıcılı bir oyun var, bu şekilde tokenize edilecek.”

Bitci Games bünyesinde geliştirdikleri bir oyunun son testlerinin yapıldığını da vurgulayan Onur Altan Tan, oyun stüdyolarına çağrıda bulunarak, “Geliştirdiğiniz oyununuzu Web3’e alalım, halihazırdaki milyonlarca kullanıcıyla, onların bu yöndeki talepleriyle ve yeni kullanıcılarla oyunlarınızı buluşturalım” dedi.

“ŞİRKETLER METAVERSE’TE YERLERİNİ ALMALI”

Bitci Holding’in Bitci Games’le VR Mars Metaverse’ünü geliştirdiğini söyleyen Onur Altan Tan, “Mars gezegeninde aynı zamanda oyunlaştırılmış bir Metaverse kurguluyoruz. Oynadıkça kazan mantığıyla çalışan fakat aynı zamanda konser alanları, etkileşim alanları, toplantı alanları olan bir Metaverse. Bu, planladığımız serinin ilki olacak. Şu an büyük bir kısmı bitti” diye konuştu. Yapılan araştırmaların Metaverse’e 120 milyar dolara ulaşan bir yatırımın söz konusu olduğunu gösterdiğini belirten Onur Altan Tan, şunları söyledi:

“2030 yılında da 5 trilyon dolarlık bir piyasa bekleniyor. Yani çok hızlı büyümesi öngörülen bir alan ve bu da hepimiz bir şekilde orada yer alacağız, belki bir oyun oynayacağız, belki bir ürün alacağız anlamına geliyor. Şirketlerin nasıl ki internet kurulduğunda internette bir alan adı, bir alanı, bir domaini olduysa artık Metaverse’te de bir yerleri olacak. Biz de Türk şirketlerinin burada ilgisinin çok farkındayız. Holding olarak Türk şirketleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Akaryakıt sektöründen enerji sektöründen farklı şirketlerle Metaverse çalışmaları ve NFT çalışmaları yapacağız. Şu an 20’nin üzerinde şirketle görüşüyoruz. Tüm Türk şirketlerini Metaverse’te, Türk Metaverse’ünde yerlerini almaya çağırıyoruz.”